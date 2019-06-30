早上王金平x下午韓國瑜參拜義民廟　王金平再喊話：參選到底

▲王金平早上參拜義民廟，重申參選到底的決心。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

前立法院長30日早上來到新竹縣義民廟參拜，由於下午韓國瑜也會在新竹縣舉行大型造勢活動，被問到「黨內競選是不是越激烈」的問題時，王金平也很大器的回答「每個人選自己的，那是很稀鬆平常的事，不要在這方面再有文章去做了。」

搶在韓國瑜下午的行程前，王金平搶先於早上抵達義民廟參拜，被現場媒體問到「韓國瑜跟郭台銘兩邊在造勢，您有沒有覺得說在黨內競選這一塊是不是越演越烈？那您個人怎麼看？」，王金平也非常大器的說，「每一個人都會利用假日來做各方面的造勢，你不能說一個人在這裡造勢，另外一個人就不能在造勢，沒有這回事，每個人選自己的，所以那是很稀鬆平常的事」，他也希望大家不要在這方面再去做文章。

▲王金平說，「世事如棋，乾坤變化莫測，要大家靜觀未來發展。」

媒體繼續提問，「對於其他黨內候選人29日的政見發表感想如何，自己的政見？王金平認為大家的政見大致上都差不多啦，但認為過去失敗的教育政策一定要重改，也主張恢復技職教育，還有更重視體育，他認為體育經費的年度預算目前只編列80幾億，但應該要在提高至200億左右才夠。

王金平也表示，29日其他候選人一完成國政發表以後，他的臉書也馬上po出自己的政見，其中還有創意住宅的部分，希望年輕人都能夠住得起，還要提昇年輕人薪資收入，王金平認為，國家做好經濟，國家安定、兩岸安定自然我們經濟會發展。

王金平再被問到韓國瑜在新竹縣造勢的看法，王金平表示，韓國瑜在花蓮、台中、台北等地都已造過勢，現在到新竹這個客家同胞比較多的地區，也是應該的。王金平也重申「參選到底」的信念，他說，未來要怎麼一個參選法，目前也沒辦法講出所以然來，以後再說嘛，現在還言之過早，也告訴大家「世事如棋，乾坤變化莫測，要大家靜觀未來發展。」