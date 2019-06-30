暑假到！全國去年907件溺水意外、237件山難...50至59歲出事機率高





▲炎炎夏日，許多民眾喜歡從事登山或玩水活動，但據內政部統計，去年約發生237件山難事故、約907件溺水事件。（圖／達志示意圖）

政治中心／綜合報導

從事登山或水域遊憩活動是台灣人常見的消暑選擇，但根據內政部統計，2018年約發生237件山域事故、約907件水域救援，內政部除了持續輔導各直轄市、縣（市）政府消防機關強化整體救援效能外，也呼籲民眾從事這些活動時，務必多一分準備，正確評估環境及自身條件，如遇突發事故應冷靜應變，迅速向外求救，以確保生命財產安全。

內政部表示，近年山域事故發生件數逐年成長，近5年（2014年至2018年）年平均約222件，成功救援約306人，但仍有約19人不幸罹難、4人失蹤，平均存活率為93%，尋獲率為99%。

從求援身分統計分析發現，以民眾自行網路組團或參加商業團等自組隊伍較高；統計2015年至2019年資料年齡層多集中於40歲至69歲之間，又以50歲至59歲間中高齡者，發生事故機率較高；2012年至2019年統計事故熱點，多位於林區管理處所轄中級山內占69％，次為3大高山型國家公園各管理處占27％；再進一步分析民眾求援態樣，以迷路及遲歸（失聯）占45％，為求援最大主因。

內政部表示，為強化山域事故救援效能，政府積極推動「提升山域意外事故人命救援效能方案」，由內政部（營建署、警政署及消防署）與行政院農業委員會、教育部、國家通訊傳播委員會及地方政府共同執行，包括「事前準備措施」、「建立通報資訊共享機制」、「統合山域事故救援管理」、「提升救援技術能量」、「改善山域通訊設施」及「善用民間搜救資源」等6大執行策略事項。

內政部進一步指出，根據各級消防機關執行水域救援統計，近5年（2014年至2018年）年平均每年約有751人溺水，其中289人獲救、440人死亡、22人失蹤，事故發生地點以「溪河」最多（41％）、「海邊」居次（25％）、再次為「圳溝」（9％）；發生時間以6月至9月份為多（46.8％），其中又以7月最多（14.6％）；另就民眾戲水發生意外時段分析，以10時至17時為最多，符合夏日高溫時段戲水消暑的特性。

內政部也呼籲，民眾從事登山或水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，隨時注意環境變化，如遇突發事故應迅速向外求救，讓傷害減至最低。