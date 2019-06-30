女韓粉「突破重圍」搶握韓國瑜　「握手+四目交接」大呼：他看著我

記者陳凱力／新竹報導

韓式旋風席捲新竹！韓國瑜下午4時在新竹縣府前廣場舉行「決戰2020 迎回台灣大造勢」，造勢晚會前，韓國瑜還要在2個小時趕場參拜新竹市竹蓮寺、新竹市城隍廟、新竹縣義民廟及新竹縣池府王爺池和宮4間廟宇。只是「國瑜魅力無法擋」，光前兩場參拜，就聚集約2000多名「韓式鐵粉」更讓狹小的新竹市道路短暫癱瘓。

▲韓粉熱情追逐韓國瑜。（圖／記者陳凱力攝，下同）





據主辦單位估計，晚間的造勢將湧進15萬支持者，而稍早的2場參拜行程，除了國民黨內議員、里長到場支持外，新竹韓粉也展開「追韓行程」，由於前2個參拜點相距不到10分鐘路程，粉絲們早有準備，騎機車、包計程車…就是為了「追韓」，還有五峰、尖石的粉絲一早就下山，就是要給韓國瑜支持。

韓國瑜一下車就引起粉絲們大呼口號歡迎，粉絲們瘋狂推擠，也讓人膽戰心驚，其中一名女粉絲握到韓國瑜的手，不禁興奮的大喊：「我握到韓國瑜的手了，真的太幸運了，而且他握手的時候還看著我」，這名與韓國瑜握手＋四目交接的女韓粉不斷向家人訴說自己與韓國瑜「1秒鐘幸福的瞬間」，也讓其他粉絲羨慕不已。韓國瑜前2場參拜均未發表公開談話，結束旋風參拜行程後，將繼續前往義民廟與池和宮。