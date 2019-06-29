政見會／屢遭抹黑...韓國瑜上台笑對手：小心一夜之間也多了孩子

▲國民黨第二場政見會。（圖／翻攝自東森電視直播）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。國民黨初選參選人韓國瑜在第一輪發言時表示，就先批評一到選舉就被摸黑，這是沒有意義的，還笑著提醒其他對手，「候選人都要心理準備，一夜之間生了很多孩子」。

韓國瑜表示，他三個孩子，但因為抹黑，長女韓冰變成不是自己生的，外面還有一堆孩子，選舉不該是這樣，他還笑著提醒其他對手，「候選人都要心理準備，一夜之間生了很多孩子」，他批評這種選舉做法是錯的，「無端抹黑沒意義」。

韓國瑜說，他18歲當兵之前非常瘦小，很多事情害怕恐懼，冬天怕冷，夏天怕熱，當兵受了軍事訓練之後什麼都不怕，但是現在他62歲又開始害怕，怕下一代前途和未來。

韓國瑜說，小時候認真讀書工作，因為心裡知道「未來會比現在好」，30年前研究所畢業薪水4.5萬，現在畢業很難拿到4.5萬，台灣不光讓年輕人徬徨，「人才流失更讓我們害怕」，台灣面臨低薪困境，就業難，物價高，人才往外走，針對年輕人未來發展，整個教育體系都不能忽視。

▼國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜發言。（圖／翻攝自東森電視直播）