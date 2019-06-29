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台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

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▲台東縣長饒慶鈴體驗紅藜加工製程。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴體驗紅藜加工製程。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全台唯一的「雜糧區域加工中心」29日正式啓用，台東縣長饒慶鈴希望未來將可服務台東縣內雜糧如紅藜、小米、樹豆等與特種作物如洛神花、菊花、薑片、薑黃等的加工生產與包裝，讓產地履歷更加在地化與合法標準化，建立台東紅藜長遠的優良品牌形象。

台東縣雜糧區域加工中心，過去為台東縣農會舊有農產品包裝場，後因經營改變而閒置，直至5年前台東紅藜產業初起步時，造成產量豐收，隔年洛神也豐收的情況，因此，前縣長黃健庭結合縣農會主動協助地方農企業調動產量與供銷，透過花東基金爭取全台首座「台東縣雜糧區域加工中心」，希望發揮縣級農會最大輔導效益。

▲台東縣長饒慶鈴體驗紅藜加工製程。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴希望「雜糧區域加工中心」的啓用，讓產地履歷更加在地化與合法標準化，建立台東紅藜長遠的優良品牌形象。

台東紅藜產業發展第五年有成，部落田地從廢耕到現在穩定種植，每年縣內種植面積可達250公頃的產量，並為了永續經營與品質持續提升，在台東縣府、水保局、農糧署、農改場、台東縣農會等單位努力推動下，成功申請花東基金建置國內首座「台東縣雜糧區域加工中心」，讓農民生產出品質高、色澤鮮豔的台東紅藜，建立台東紅藜長遠的優良品牌形象。

▲台東縣長饒慶鈴體驗紅藜加工製程。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與出席貴賓共同為「雜糧區域加工中心」揭牌。

戴振東總幹事更表示，加工中心已投入超過千萬資金，進行設備添購、建築物與週邊環境改善，啟用後預計每天可進行2.4噸的濕穀紅藜脫粒、烘乾，每年約可加工生產300公噸的脫殼紅藜，產值近新台幣3億元，將可協助超過30家農企業的雜糧作物加工品質提升。

此外，加工中心未來不只協助加工生產，更將成為雜糧作物的體驗教育場域，整合農會自身的休閒旅遊、供銷、推廣等系統資源，以及知本地區住宿業者、出租業、週邊部落等，發展區域性的體驗觀光經濟，預計可提供週邊社區與部落10至20個青年就業機會，發展在地經濟。

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關鍵字：首座,雜糧,加工,中心,啟用,產業,在地化,標準化,洛神,菊花,薑片,紅藜

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