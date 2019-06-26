補助下級品芒果加工收購　農業局：盛產期進場護盤效果佳

▲農委會主委陳吉仲6月26日至南化農會公告，及溝通補助下級品芒果加工收購計畫等產銷調節措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農委會主委陳吉仲6月26日至南化農會公告，及溝通補助下級品芒果加工收購計畫等產銷調節措施，台南市農業局認為，各縣市芒果盛產時間不同、產量和品質也不同，因此啟動加工收購的時間必然有所差異，應該在芒果盛產期時進場，才能發揮護盤效果。

台南市農業局指出，部分人士要求在芒果盛產期前就急著公告加工收購，甚至用未分級的混果或劣果價格，來打擊芒果行情，恐對芒果價格造成不利影響。



針對民眾在網路上爆料，指出在台南買到芒果整籃品質不一的情形，台南市長黃偉哲以影片向該名網友道歉，並宣示市府嚴格取締不肖攤商的決心，也提醒消費者，購買芒果可認明安心標章，並呼籲農民做好農產分級，把不同等級的芒果區分出來，能有效提高芒果價格並避免消費糾紛，進而確保台南優質芒果全國第一的品牌形象。對此，山區在地議員周奕齊，盛讚黃市長危機處理佳，守護台南芒果品牌有效止血。



農業局表示，屏東芒果產季比台南早1個月以上，其加工收購也是在盛產季結束後才進場，下級品加工收購計畫過早進場，將影響上中品在市場的行情；政府依據專業判斷做成決策，遇有爭議會主動對外澄清說明，也希望外界勿任意曲解，避免錯誤訊息在基層流竄，衝擊農民與消費者信心而回頭傷害到農產價格。



農委會主委陳吉仲今天也宣布，廠商收購芒果加工補助，集運費每公斤2元、加工處理費每公斤3元；以每公斤30元以上收購「產銷履歷及有機芒果」，加工產品並取得「產銷履歷加工驗證」者，集運費每公斤2元、加工處理費每公斤5元；若是「外銷供果園」芒果，廠商以每公斤40元以上收購者，將補助集運費每公斤2元、加工處理費每公斤5元。



今年外銷表現較去年同期成長超過一倍，截至6月24日，2018年出口1654公噸，2019年出口3393公噸。農業局表示，今年台南優質芒果維持正常年產量，早於農曆年起布局外銷管道，截至目前為止，外銷成績已較去年成長超過一倍。