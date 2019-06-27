▲侯永都基金會，義助南大附聰韻律教室啟用，師生感到無比歡欣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

善心不落人後！為讓國立台南大學附屬啟聰學校學童，有個舒適的室內活動空間，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會，鼎力捐贈該校韻律教室近百萬元之工程款，6月27日該校韻律教室順利落成啟用，在場師生感到無比歡欣。

侯博明表示，秉持著先祖父侯雨利善心助弱的精神，侯永都基金會獲知南大附聰的需求後，便著手安排捐贈事宜，雖然學生們在學習上有先天上的限制，但希望透過本次韻律教室的落成，能實際鼓勵學生們永不放棄並奮發向學，同時也冀望此份善心可繼續傳承，讓學生們能學習先祖父侯雨利慈悲大愛的精神，將這份愛發揚光大，另外也歡迎在場師生到南紡購物中心遊玩，體驗府城最新最先進的舒適購物環境。

陳秀雅表示，校內孩童努力向學之心令人動容，學校將會持續積極尋求各方資源的協助，打造一個更好的學習環境，一路陪伴孩子創造無限的可能。在此要特別感謝侯永都基金會的支持，及今日侯董事長親臨現場來為我們孩子加油打氣。

南大附聰學生雖有聽覺障礙之先天限制，然學習熱忱從來不輸他人，在各方面皆有突出表現。為發展學生多元知能及有感於近來自然環境變遷，空氣品質惡劣，考量孩童之健康安全，遂有建置韻律體育教室之構想。

在南大附聰校內人員努力下，結合台南在地素以「照顧弱勢、愛心不落人後」聞名的侯永都社會福利慈善事業基金會資源，並獲得侯永都基金會創辦人暨南紡購物中心董事長侯博明的大力支持，成就了今日這樁美事。