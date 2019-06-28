台鐵台東站公車月台正式啟用　太陽能智慧站牌提供轉乘資訊

▲台鐵台東站公車月台正式啟用，可提供往來台東的遊客最好的轉運服務環境。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東火車站2012年實施改建，當時所有的公車路線暫時全部移至站區外圍的人行道臨時候車亭上下客。近日台東火車站設施改善工程已全數完工，行經的所有公車路線也將遷回到新的公車月台提供大家服務，將提供鄉親及往來台東的遊客最好的轉運服務環境。

新的公車月台共有9座，其中第1、2月台停靠普悠瑪客運市區循環線與陸海空快線，接駁遊客往富岡漁港跟台東機場續往綠島蘭嶼；第3月台為台灣好行路線專用；第4、5月台停靠鼎東山線客運市區8172路線供旅客轉乘往市區；第6、7月台為鼎東客運往返東海岸路線班次停靠；最後第8、9月台供台鐵郵輪式列車的遊覽車使用。

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▲新的公車月台共有9座，路線班次分別停靠於專屬的月台，旅客不會再誤乘。

另外南迴替運今年6月底之前暫時與普悠瑪客運共用第1、2月台，暑假期間替運沒有行駛，9月以後則改至第8、9月台候車。

台東縣底交觀處指出，原有人行道臨時公車站僅有簡陋的雨棚，當多輛公車同時到站時乘客往往不知道該搭哪一班，司機也不易注意到是否有人沒搭上車。如今公車月台正式啟用，路線班次分別停靠於專屬的月台，旅客可清楚知道自己要搭的班次是哪一輛車不會再誤乘。

另外第1月台旁設有1座太陽能式智慧型站牌，隨時顯示最近到站的班次時刻，讓乘客能更容易掌握轉乘資訊，這次公車月台啟用，將提供給縣民在時間、空間與資訊上更便利的大眾運輸轉乘服務。