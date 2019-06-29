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阿姨癌逝託夢借錢！她刮刮樂「連中4張」：太好中　領獎後暖哭網友

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO連買4張都中獎！（示意圖／非新聞當事人／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享暖文，她夢見已逝的大阿姨打電話到家裡，想要借一大筆錢，原PO欣然答應，而阿姨就笑笑掛上電話了。不久後，原PO去夜市刮刮樂，連刮4張都必中，幸運爽拿2700元，讓她覺得不可思議。

這名女網友透露，大阿姨因癌症過世，喪禮後一個星期，某天晚上睡覺時，她明明闔著雙眼，卻一直覺得有七彩燈狂閃，好奇睜開眼一探究竟，才發現是電話亮閃燈，「咦～可是電話鈴聲怎麼沒有響？」原PO急忙接起電話，腦袋突然閃過一個念頭，「大阿姨是不是你？」果真傳來熟悉的笑聲。

請繼續往下閱讀...

原PO：你要找我媽媽嗎？我叫她聽喔？

大阿姨：不用啦，大阿姨想跟你借錢好不好

原PO：好啊，你要多少錢呢？

大阿姨：我要跟你借大錢喔！

原PO：好啊！我給你

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO狂中獎，結局暖哭了！（示意圖／非新聞當事人／記者李毓康攝）

最後大阿姨發出笑聲後就掛上電話了，接著鬧鐘響起，原來是一場夢，但原PO覺得夢境太真實，好奇去問媽媽，昨天自己是否睡到一半爬起來接電話？媽媽露出疑惑表情回答，「沒有啊！你睡的很好啊！」

原PO透露，事後家人有燒庫錢給大阿姨，神奇的是，某次她與姊妹去逛花園夜市，恰巧看見賣刮刮樂的阿婆，她一時興起買了1張100元刮刮樂，幸運中200元，好奇再刮一張又中200元，接著又買一張中100元，最後第4次再買100元，神奇中2000元。

原PO算一算，等於花了400元就中了2700元，不過這筆錢她買一支兒童手錶給姪女，部分錢則拿去買庫錢，希望燒給在天堂的大阿姨。溫馨的故事掀起《靈異公社》的網友暖哭，紛紛回應「善有善報」、「阿姨很愛你」、「還有回饋欸，真好」、「好妙」、「好神奇」。

►嬤託夢報6號碼　憨孫驚「樂透全中」領嘸！網笑：沒那個命

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關鍵字：阿姨,託夢,借錢,刮刮樂,中獎,庫錢

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