2千萬、豪車、10萬顆雞蛋…女大生爽中百件「大禮包」沒空領：考研很忙　

▲廣州女大生爽中2千萬豪禮稱，「考研很忙沒空領」。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

網名「主動脈弓」的廣州女大生15日幸運獲得巨獎，包括500萬元（約新台幣2千萬元，下同）紅包雨、10萬顆雞蛋、豪華汽車等數百件大禮。令人意外的是，這位女大生正準備考研究所而拒領大獎，她表示，「我考研忙，你們處理吧」。對此，網友羨慕表示，「對於學霸來說，只有學習讓人心動。」

大陸阿里巴巴旗下電商平台「天貓」近日宣佈要送出巨獎。這件「超級大禮包」包括，500萬現金紅包雨、10萬顆雞蛋、5000公斤西瓜、1噸礦泉水、汽車、定制冰箱......等等百件禮物。

這位超級幸運兒14日終於公佈，是微博帳號為「主動脈弓」的廣州女生。得知自己中獎，「主動脈弓」14日提前列好了獎品分配清單並興奮表示，「中獎真的真的真的很開心，我現在也還是恍惚的，我真的現在還沒看完獎品清單，太長了有點手抖」。

不過，僅隔一天，這位女大生突然發了一條微博冷漠表示，「我考研忙，回不去，你們處理一下獎品吧」，前後態度大轉，令人疑惑。

對此，官方發佈微博回應，「我們理解考研的壓力。也感謝800多萬參與網友的關注。其實從昨天抽獎出現那一刻，到現在一直積極和『主動脈弓』 同學溝通。無論是送到村委會還是重新抽獎，我們儘快給參與的品牌和大家一個確定答案。」

▲廣州女大生爽中2千萬豪禮稱，「考研很忙沒空領」。（圖／翻攝自微博）

面對女大生兩天內態度大變，網友化身柯南，紛紛質疑，「懷疑不是本人發的，客戶端（編按：用戶端）也不一樣， 上一條還在積極分配獎品呢」。

不過，大多數網友還是羨慕表示，「理解小姐姐的想法，考研是一輩子的事」、「好拽，愛了」、「這個女孩有點酷」、「對於學霸來說，只有學習讓人心動」。