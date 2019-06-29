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政見會／現場玩布袋戲　郭台銘請來素還真喊「相信郭台銘」

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▲▼國民黨第二場政見會在台中，郭台銘政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

▲國民黨第二場政見會在台中，郭台銘秀布袋戲偶。（圖／翻攝自東森電視直播）

記者陳家祥／台北報導

國民黨內初選打得激烈，29日進行第二場「國政願景電視發表會」，討論主軸聚焦青年、社會、文化、教育。初選參選人郭台銘在發言時，準備多項道具協助，還強調自己透過AI技術協助提升醬油釀造、保存布袋戲文化，甚至還現場拿出「素還真」的布袋戲偶，高呼「素還真來囉」，還用布袋戲表演腔喊出「台灣出頭天、相信郭台銘」。

郭台銘發言時表示，中華民國是我們的國家，自己是中華民國鐵粉，直指中華民現在面臨嚴重財政危機，「任何事情都要預算都要錢，比喻成公司，可以說是債台高築，債有多高？24兆」。

郭台銘說，光是勞保的負債就達4兆，7年後勞保庫存現金就用光就破產，這表示今年58歲的勞工退休時，100元只能拿66元，還會每年遞減；20歲的年輕人退休時，100元實際只能拿到32元，「這對我們勞工公平嗎？這是蔡政府不敢面對的真相。」

「去年7大基金慘賠近千億「像這種績效CEO早就被換掉。」郭台銘高喊，「蔡煮不好換郭來做」，未來若當上總統會，打造國家級基金，延攬專業團隊管理，把餅做大最大，解決勞保問題，「把餅做大是解決問題的關鍵，勞工、軍警消被蔡政府污辱，我有信心把餅做大，還給你們補償、公道。」

郭台銘還說，自己是真正的素人，雖然不會造勢，但很會做事。他回憶，當初雲林縣張縣長發給他雲林縣經濟顧問的聘書後，立刻開始推動產業轉型的升級計畫，他舉例，從小就知道西螺醬油很有名，雖然吃不起，「參觀百年醬油釀造工廠後，我的團隊立刻用大數據幫他們分析，找出關鍵配方提升醬油生產品質，現在他們已經用手機程式監控釀造品質。」

另外，雲林還有一個特產就是霹靂布袋戲。郭台銘說，他請團隊用AI技術保存布袋戲文化，接著更現場拿出「素還真」的布袋戲偶，並秀了一段用手機連接戲偶發聲，讓素還真高喊「台灣出頭天，相信郭台銘」，掀起台下不少驚呼聲。
 

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關鍵字：國民黨,政見會,郭台銘

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