長榮勞資簽訂團協前仍有變數？　交通部次長曝「8字玄機」

▲交通部今日召開第11次應變會議。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工馬拉松終於在第10天落幕，29日14時30分正式公布開票結果，贊成票超過反對票，稍晚勞資雙方將在桃園市政府簽訂團協。交通部次長王國材得知消息後表示，16時30分召開第11次應變中心會議，晚點針對應變部分做出結論，後續如果還有爭議，勞動部會介入處理。被問到罷工是不是還有變數，他笑說，「我是覺得差不多了」。

從28日晚上10點至今天（29）日中午12點，桃空職工參與罷工的超過2300名會員，針對「是否同意公司最新6點協商方案」進行投票，原本工會決定14時30分公佈投票結果，後續拖延至15時40分左右才公佈，而確切同意票、反對票票數並沒有說明。

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勞資雙方現在正前往桃園市政府簽訂團協，但在此之前要先將昨天的6項方案講清楚，讓外界不免擔心仍有變數。王國材表示，如果雙方仍有爭議，相信勞動部會介入處理，今天之所以會召開第11次應變會議，是因為公佈票數時間拖太晚，稍晚會針對10天罷工期間的應變部分做出結論。另外還傳出有地勤也想罷工的消息，他只說，年底再說。

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