10天罷工終落幕！　長榮：最晚7月底恢復「全線運能」

▲長榮航空，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工進入第10天，歷經14小時投票，今（29）日12時結束投票，15時正式公布開票結果，贊成票超過反對票，稍晚將即刻前往桃園市政府，與公司簽訂團體協約。長榮航空表示，預計7月底恢復正常營運，越快越好。

長榮航空發言人陳耀銘表示，由法務室副總組成的談判小組將前往桃園市政府，進行後續談判，方才內部已進行初步討論，由於機隊與人力要盤點，最晚7月底會恢復正常。

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至於為何要等到7月底？陳耀銘表示，因為人力、證件需要盤點，機隊也要調度，所以才會抓一個比較「保守」的時間點，「當然我們希望越快越好」。

▲桃空職工公布投票結果，現場空姐激動落淚。（圖／記者范綱儀攝）

長榮空服員6月20日發動罷工以來，雖已取消932航班、影響旅客近19萬人，仍維持5成以上的運能，原本預估下週能恢復到6成，被問到隨著罷工結束，是否能恢復7成以上運能？陳耀銘回應，「不太可能」，因為空服員要回線上，班表、航線都要調整，可能需要一點時間，但順利的話，最晚7月底會恢復全航線班次。

桃空職工稍早發布聲明強調，「簽約尚未完成以前，本次的罷工行動將不會停止」，請所有會員仍配合罷工守則一切規定，配合工會輪班、堅守糾察線，以及相關行動指令，將完整協議簽訂完成，工會才會宣布終止罷工。

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