正妹戴國旗帽挺韓國瑜　「沒看過這麼挺基層的政治人物」

▲正妹挺韓，她表示自己沒看過這麼挺基層的政治人物。（圖／翻攝哈囉!! 我是凱Kai Youtube）



記者胡治言／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月22日到台中舉辦初選造勢大會，據主辦單位宣稱現場共有20萬人到場支持，民眾Kai特地前往現場訪問支持者的看法，其中一位正妹是首次參與挺韓造勢大會，她受訪時表示自己「沒看過這麼挺基層的政治人物」，所以她非常希望韓國瑜選上2020總統。

「哈囉!! 我是凱Kai」在Youtube上分享在台中場拍攝的影片，其中一位正妹全身國旗配色加上國旗帽接受訪問，提到自己是首次參與韓國瑜造勢活動，她非常認同韓市長的「愛與包容」，還說沒看過「這麼挺基層的政治人物」，表示自己2020時一定會投給韓國瑜。Kai也問正妹對韓國瑜的施政有什麼印象，她則回應像是路平、登革熱、農漁產品外銷等，韓市長其實都很努力在幫忙基層，而且還騎機車試路平真的很用心，至於當市長沒多久就選總統一事，她認為韓國瑜只是回應基層的聲音。

▲正妹非常認同韓國瑜的愛與包容。（圖／翻攝哈囉!! 我是凱Kai Youtube）



Kai也詢問了許多現場參與的民眾，不少人都要韓國瑜加油，希望韓國瑜一定要選上總統，也認為韓市長非常優秀，像是外銷高雄農漁產品、路平、下水道等清理等都下了很多功夫，若當上總統一定能做更多的事。

高雄市長韓國瑜日前在台中舉行第4場造勢活動！熱情韓粉們身穿紅衣、戴著國旗帽，手上更不停揮舞國旗，人手一台手機亮起螢幕照亮黑夜，高喊「韓國瑜凍蒜」、「庶民總統」，重現2018年縣市長選舉「岡山造勢」的景象。

▲熱情粉絲高喊「韓國瑜當選」。（圖／翻攝哈囉!! 我是凱Kai Youtube）