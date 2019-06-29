登革熱都在高雄　蘇貞昌怒：高市府該做的不做、不該做的亂做

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌6月29日上午到台南市參觀台南市美術館2館時指出，全台灣登革熱本土病例通通在高雄市，不但持續增加，甚至於沒有看到專心有效防治登革熱，卻鬧出小三通首航笑話，高市府該做的沒做，不該做的亂做，請專心做好登革熱防治，讓高雄市民期待不落空，也不會讓周邊城市擔心登革熱疫情擴散。

▲行政院長蘇貞昌要求高雄市政府做好登革熱防治工作，讓高雄市民期待不落空，也不會讓周邊城市擔心登革熱疫情擴散。（圖／記者林悅攝）

行政院長蘇貞昌29日上午約9時到台南市立美術館2館參觀時指出，台南是文化古都，不僅人文薈萃而且各方面更有新的進展，像今天的台灣文學館、美術館等都是，黃偉哲市長在院會後一直邀請他來參觀，李孟諺秘書長以前也擔任過台南市代理市長，這個館由蔡英文總統及前行政院長賴清德一起主持開幕，至今他就一直想來看看。今天剛好有這個機會安排特別來，百聞不如一見，希望全國國人同胞多出來走走，利用假日看看文學、美術以及台灣的美。

此外，對媒體問到韓國瑜上郝龍斌的節目受訪時說，在防治登革熱時說，如果蘇貞昌院長說「要人給人、要錢給錢」，他一定當場落淚，可是蘇院長沒這樣講，好像讓他很失望、很感慨？對此蘇貞昌指出，他還是請韓市長專心守住高雄，因為現在全台灣登革熱本土病例通通在高雄市，不但持續增加，而且情形令人憂心，甚至於沒有看到專心登革熱防治有效，卻鬧出所謂的小三通首航的笑話，一級主管雖然已經道歉，但可以看出整個高雄市政府該做的沒做，不該做的亂做，所以話也不必再多講，應該專心治好登革熱，才會讓高雄市民的期待不落空，也不會讓周邊城市擔心登革熱的疫情往外擴散。

媒體問蘇貞昌院長說今天難得來台南，是不是也會去找一下賴清德先生？蘇貞昌大方表示，他和賴清德前院長通過電話，也約了賴清德，時間要等賴前院長安排好，2人會見面，大家老朋友，賴前院長的心情他非常瞭解，這個過程他也有經驗，也許正可以分享，大家可以談談。

據了解，賴清德前院長還沒有回復與蘇貞昌相見面的時間，蘇貞昌將依行程參訪台南市美術館、司法博物館、國立台灣文學館等。