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溫州「雙屏論壇」開幕　推兩岸半屏山文化、經貿交流

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▲▼6月28日上午，以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題的2019兩岸一家親·半屏山系列交流活動暨「雙屏論壇」在溫州洞頭舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸半屏山交流開幕式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

利用「半屏山，半屏山，一半在洞頭，一半在台灣」的典故，大陸浙江省溫州市洞頭區近年積極發展對台交流，於昨（28）日舉辦2019兩岸一家親·半屏山系列交流活動暨「雙屏論壇」開幕式，當地政府提及將藉兩岸同心小鎮打造，以及落實26條惠台措施，構建台青創業圈、台商貿易圈、台胞生活圈。

洞頭位於浙江南部沿海，溫州以東，是大陸14個海島區（縣）之一，大小島嶼302個，以仙疊岩、半屏山景區、海島生態、小鎮改造和漁村文化等發展觀光。28日當天，共有兩岸政商界、工商協會和創業青年代表等，約800人與會。新黨主席郁慕明在會上高呼，兩岸必須和平交流、和平發展。

▲▼浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。（圖／記者陳政錄攝）

▲浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。（圖／記者陳政錄攝）

溫州市長姚高員表示，溫州900多萬人中，有四分之一講閩南話，有26萬台灣民眾在溫州生活、工作，未來將藉兩岸半屏山平台，推進交流。洞同區委書記王蛟虎指稱，透過兩岸同心小鎮打造，實現「台事通」，促進兩岸經貿、文化、創業合作。

除開幕式外，系列交流活動還舉辦雙屏論壇，以及「百會百企·共築同心」、「兩岸一家親·社區治理行」交流惠，以及兩岸詩人創作交流活動，和主題文藝晚會，以及兩岸特色產品展銷會等。

▲▼溫州洞頭兩岸同心小鎮。（圖／記者陳政錄攝）

▲溫州洞頭兩岸特色產品展銷會。（圖／記者陳政錄攝）

開幕式上，溫州方還安排台胞青年創業築夢擔保基金、海峽兩岸跨境電商、精靈海岸養生莊園等8個項目負責人分別上台簽約，以及金岙101兩岸同心村打造入住創業、就業台青的授牌。

▼兩岸同心小鎮改造石頭厝，提供創業台青進駐。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼溫州洞頭兩岸同心小鎮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼溫州洞頭兩岸同心小鎮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼6月28日上午，以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題的2019兩岸一家親·半屏山系列交流活動暨「雙屏論壇」在溫州洞頭舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：半屏山,溫州,台灣,兩岸

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