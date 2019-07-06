浙江5條惠台新政鎖定台青　3千就業實習崗位、1千電商培訓名額

▲浙江省委書記車俊出席兩岸青年發展論壇。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

浙江省委書記車俊6日為第二屆海峽兩岸青年發展論壇致辭，並發佈5條浙江惠台新政，其中多條與台青相關，包括為台灣青年提供3000個實習就業崗位、每年至少1000個電商培訓名額、為台青到浙江就學提供更好條件，以及鼓勵台灣創客參與浙江的各項設計大獎等。

車俊表示，去年首屆海峽兩岸青年發展論壇上，浙江發佈了惠台「76條實施意見」，政策實施至今一年來，為在浙台企節約用地成本5300多萬元人民幣（約2.4億元新台幣），提供資金支持4300多萬元人民幣（約1.9億元新台幣），減免稅收超過1億元人民幣（約4.5億元新台幣）。

車俊並發佈5條浙江惠台新政，其中多條與台青相關，第一條是「深入落實惠台31條及浙江惠台76條」，他指出，浙江相關部門目前陸續推出16個實施細則，全省11個地級市和台胞台商較為集聚的縣（市、區）都推出相應的惠及台胞政策措施。未來還將按「最多跑一次改革」要求，進行一次督促檢查，開展一系列輔導培訓，提供一條龍服務，推動惠及台胞政策措施在浙江得到全面落地生根、開花結果。

第二條是「向台灣青年提供3000個實習就業崗位」，車俊介紹，今年將提供3000個實習就業崗位，包含浙江省民營企業、國有企業、金融機構和事業單位提供的1800多個優質崗位，還有台資企業提供的1200多個崗位，將通過浙江省人才市場進行發佈和招聘，歡迎台灣青年朋友來浙江參加實習或應聘就業。

第三條是「鼓勵支持台灣青年來浙創業發展」，車俊提到，浙江將發揮在數字經濟領先發展優勢和電商資源優勢，每年提供1000個電商培訓名額給台灣青年，為台青融入互聯網經濟發展提供助力。

第四條是「歡迎台灣青年來浙江就讀」，車俊表示，在浙江高校就讀的台灣學生目前有650多人，浙江將為台灣學生創造更好的就讀條件，包括浙江大學、中國美術學院等世界知名大學在內的浙江29所高校開放招收台灣學生。

第五條是「鼓勵台灣青年來浙江創業發展」，車俊說，支持台灣青年創客參與在浙江舉辦的中華設計獎 中國優秀工業設計獎 中國設計製造大獎等重要設計大賽，讓台灣青年更好的分享浙江創新發展的機會。

▼車俊5日與國民黨前主席洪秀柱會面。