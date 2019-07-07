穿越百年「清河坊」　解密江南手工藝龍頭「杭州五杭」

▲杭州清河坊內有許多著古裝的攤販及商鋪，讓人有穿越時空的錯覺。（圖／記者韋依蘋攝）

記者韋依蘋、魏有德／浙江杭州 ─ 台北 連線報導

杭州的歷史源遠深厚，是擁有許多百年手工藝的歷史文化名城。杭剪、杭粉、杭扇、杭線、杭煙，並稱「杭州五杭」，不僅曾多次做為國禮或貢品，今在諸多國際交流中，也成為杭州手工藝代表。《ETToday新聞雲》記者帶您一同走進杭州，揭開「五杭」貫穿古今的神秘面紗。

來到杭州清河坊步行街，腳上踏著青磚，兩側是明清風格的建築，身著古裝的攤販隨處可見，彷彿穿越時空，走進歷史長河，體驗當時的盛世風光。「五杭」的百年老店便座落在清河坊的河坊街內，歷經數百年傳承仍屹立不搖。

▲杭剪張小泉推出的北京奧運紀念款「運動員造型」剪刀。（圖／記者韋依蘋攝）

杭剪張小泉

位於河坊街的「張小泉」是五杭中的「杭剪」，店舖創於清康熙2年(1662年)，張小泉字號誕生至今也有390年的歷史。各類品種的剪刀、菜刀等刀器陳列於店內，供遊客參觀選購。這裡出產的剪刀特別之處在於，必須經過72道鍛制技藝的工序，層層把關，才能維持一貫的品質。

為慶祝2008年北京奧運所特製的「運動員造型」剪刀，更是店家相當自豪的商品之一。這把剪刀造型由男女運動員背靠背，頂著一顆圓球，寓意「舉世歡騰慶奧運」，格外吸睛。

▲杭粉孔鳳春的「鵝蛋粉」是清朝慈禧太后御用化妝品。（圖／記者韋依蘋攝）

杭粉孔鳳春

同樣座落於河坊街的「杭粉」孔鳳春，由杭州蕭山人孔傳鴻所創。他於清末時，將西方傳至中國的化妝品融合古書裡記載的，流傳數千年香粉製作配方，習得「鵝蛋粉」及「生髮油」的技術而名聞天下。其中，孔鳳春的鵝蛋粉在清代被列為「皇家貢品」，是連慈禧太后都欽點御用的呢！

▲「杭扇」王星記店鋪中陳列的各式紙扇，連扇骨做工都十分講究。（圖／記者韋依蘋攝）

杭扇王星記、杭線都錦生

南宋定都於杭州，北方眾多勞動人口因戰亂隨之南遷，而北宋的工匠多服務於朝廷，因此，往南遷徙的百姓中有織錦藝人、製扇藝人等。他們將宮廷技藝帶到江南，促進民間絲綢紡織業發展，奠定「杭扇」王星記與「杭線」都錦生的基礎。

「杭扇王星記」包含黑紙扇、檀香扇、絹扇、白紙扇、羽毛扇、宮團扇、戲劇扇等，其中以黑紙扇最為著名。其扇子做工十分考究，得經過糊面、折面、上色、整形等十六道工序。黑紙扇以棕竹和桑皮紙作材料，既可搧風取涼、又能遮陽避雨，享有「一把扇子半把傘」的美名。

▼杭扇王星記扇子品項眾多，以黑紙扇最為著名。（圖／記者韋依蘋攝）

杭煙宓大昌

「杭煙」宓大昌舊址仍保留在中山中路66號，即河坊街與中山路交匯口。宓大昌是中國大陸最早開創免費廣告的推動者，也是開始訂單農業的先驅，後因政府禁止民間生產而退出歷史舞台。

▲「杭州五杭」各具特色，傳承至今成為遊客避買伴手禮之一。（圖／記者韋依蘋攝）

「五杭」曾經譜寫輝煌的一頁，在發展過程中也不斷創新並與國際接軌。早在1915年巴拿馬萬國博覽會上，杭剪張小泉與杭扇王星記便初登世界工業的國際舞台，並抱獎榮歸。而後，五杭也紛紛代表杭州走進國際視野。時至今日，你仍能對這些老字號耳熟能詳，古街上的店舖人潮也依舊絡繹不絕，證明了老字號商鋪不因時光流逝而停滯不前，而是在不忘初衷之餘結合創新，不斷向前邁進。

