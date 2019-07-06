洪秀柱與劉結一杭州會面　肯定青年為兩岸交流重要角色

▲洪秀柱與劉結一在杭州會面。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

國民黨前主席洪秀柱6日在浙江杭州參加海峽兩岸青年發展論壇，並與國台辦主任劉結一會面。兩人一早都出席了兩岸青年發展論壇的開幕式，並都在致詞中提到青年在兩岸交流中的重要角色，洪秀柱表示，兩岸關係受挫的根本原因，就是兩岸交流看似熱絡的活動中，缺乏了青年的參與，而他們這一代的責任，就是要把兩岸新世代結合起來，讓兩岸青年能夠共同築夢。

國台辦主任劉結一5日才與台北市長柯文哲在上海台北雙城論壇會面，6日便來到浙江杭州，參與海峽兩岸青年發展論壇。劉結一在開幕致詞時表示，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局出於一黨之私、選舉利益和政治本性，無視台灣支持兩岸關係和平發展、渴望改善經濟民生的主流民意，破壞兩岸關係共同政治基礎，製造升高兩岸敵意對抗，阻撓限制兩岸交流合作，致使兩岸關係和平發展局面遭到嚴重破壞，兩岸同胞特別是台灣同胞利益福祉受到嚴重損害，台海和平穩定受到嚴重威脅。

劉結一指出，兩岸關係發展歷程充分說明，台灣同胞的福祉，特別是青年一代的發展和希望，與兩岸關係息息相關，「兩岸關係好，台灣才會好，台灣青年才有光明前景。兩岸關係保持和平發展，逐步推進和平統一，台灣才會有廣闊發展空間，台灣青年也才會獲得更大更好發展機遇和舞台。破壞兩岸關係，就是破壞台灣同胞特別是青年一代美好生活的前景和希望，必將遭到歷史和全體中華民族的唾棄。」

洪秀柱則提到，兩岸關係從春暖花開轉變為冷冽的氣息，關鍵的改變就是因為2014年台灣的一場學運，掀起台灣內部反中恐中的氛圍，在台獨勢力不斷的操弄、渲染下，造成不少台灣年輕世代對大陸抱持負面印象，加上2016年民進黨上台後，兩岸關係發生深層的危機。

洪秀柱還說，倘若大陸一旦被迫對台動武，台灣會將陷入慘況，而大陸也將付出代價，恐怕會對大陸的經濟和國際的形象造成嚴重的倒退跟傷害，嚴重的是，兩岸同胞的仇恨也將世代蔓延、禍延子孫，這更是中華民族最劇痛的撕裂跟悲劇。

洪秀柱強調， 兩岸的青年，要秉持善意，用更多的包容，用更大的同理心去體諒對方的難題，「兩岸關係受挫的根本原因，就是兩岸交流看似熱絡的活動中，缺乏了青年的參與。我們這一代的責任，就是把兩岸新世代結合起來，讓兩岸青年可以成為未來共同築夢，共同創業的新夥伴。」