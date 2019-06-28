▲ 新北打造智慧園區百位企業家力挺，侯友宜：實現安居樂業願景。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於28日舉辦「新北智慧園區暨立體化發展論壇」，邀請包含泰國安美德（Amata）集團總裁邱威功、日本三井集團旗下的三井不動產股份有限公司董事長下町一朗等，國際著名的開發商分享產業園區開發經驗。

另國內指標性企業、潛在投資廠商如東元集團會長黃茂雄、宏匯集團董事長許崑泰、遠東集團顧問喻芝蘭、臺灣智慧城市發展協會理事長林建元等百位企業家共同研討完善產業投資環境，實現市民安居樂業的願景。

市長侯友宜表示，上任以來，非常重視產業缺地的問題，所以率先倡議立體化擴大適用，也獲得中央支持。市府團隊先透過法規鬆綁、容積獎勵、一條龍服務等，打造完善的投資環境，期盼在政府與民間企業共同努力下，拚經濟、安居樂業不會只是願景藍圖，而是可以實際執行、落實的政策。

侯友宜說，新北市是全國第一的工商人口大城、產業發展重鎮，未來更要透過工業區立體化更新，與TOD（即大眾運輸導向型發展）模式等手段，帶動城市再進化，產業升級再發展。透過論壇期盼藉由產、官、學界的國際交流，汲取國外開發產業園區的成功經驗。

經發局指出，為因應工業區立體化方案擴大適用至一般都會工業區，市府早已著手修訂「都市計畫法新北市施行細則」條文，並獲經濟部及內政部支持，業由行政院核備確認，經發局也將隨即啟動上線。

經發局長何怡明指出，隨著立體化方案的推動，新北市將可新增691萬平方公尺的產業空間，配合TOD模式，公私部門通力合作打造現代化智慧園區，如遠東通訊園區Tpark、遠雄U-town，以及興建中的宏匯廣場、思源i-Tower、中華工程土城AI智慧產業園區，尤以新北市政府自行打造的新店寶高智慧產業園區等，皆是智慧園區的具體實踐，也是新北市產業發展的「硬基礎」；配合政府對於智慧城市的輔導政策，如帶領智慧產業出口拓銷、建立智慧產業平台等「軟實力」。新北市未來的產業、經濟持續成長空間可期。