▲ 全國資深特優里長表揚大會，新北20名里長獲殊榮。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為感謝地方民選公職人員長期為民服務，內政部日前舉行2019年全國資深特優里長表揚大會，新北市有17位里長榮獲「全國特優里長」，另有3位里長獲頒「內政部2等、3等專業獎章」，專業表現獲得全國肯定。

新北市民政局長柯慶忠表示，里長協助處理里內大小事務，是市府與地方基層溝通的第一線人員，最前線解決市民的需要。獲獎的20位里長長期深耕里鄰基層事務，為民服務不遺餘力，是各區里政精英的表率。

其中，特優里長謝森儒，曾任中和區第2屆里長聯誼會會長，促進里長與公所間之聯繫溝通有卓越貢獻，並積極參與地方事務，爭取地方建設頗具成效，智慧型手機裡總是準備著多項公務資料，里民服務隨call隨到。林口區瑞平里長駱阿標與中和區廟美里長曾秀美都是10連霸里長，皆長期關懷弱勢貧困家庭，深耕在地服務深受里民肯定。

另外，獲頒「內政部3等專業獎章」的新店區五峯里長陳淑美，任職9屆至今已30餘載，服務年資為新店區里長之冠。她為響應節能減碳政策，每日里內巡檢，每月不辭辛勞辦理資源回收，已連續6年獲得市府環保局環境競賽五星認證。

獲頒「內政部2等專業獎章」的汐止區東山里長林錦定，更是新北里長中的標竿，擔任里長至今已連任11屆，今年85歲的他從45歲起開始當里長，至今仍每天到里長聯誼會和其他里長交換地方事務心得，還騎機車巡視里內山路、水溝疏通、路燈明亮等狀況，是個全方位的里長。