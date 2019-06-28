▲ 新北市府率團赴肥沃月灣拓銷，創造超過9億元商機。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市貿易拓銷團27日在杜拜順利結束行程，此行新北市副市長陳純敬親自率團，至土耳其伊斯坦堡、埃及開羅及阿拉伯聯合大公國杜拜開拓中東與非洲市場，在三地舉辦的貿易洽談會均獲得熱烈迴響，吸引約400家買主參與，超過500場貿易洽談，預估將為新北市帶來超過9億元商機。

新北市副市長陳純敬表示，過去台灣因距離因素對伊斯蘭市場涉略較低，且考量中東市場仍有很大的發展空間，可為雙邊貿易金額帶來顯著成長，因此本次拓銷團率領新北市工業協會成員，與土耳其、埃及、杜拜三地協會簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方在各產業領域交流。

其中，首度拓銷的埃及市場獲得當地廠商熱情迴響，讓人印象深刻。貿易拓銷團亦拜會商業組織，如土耳其對外關係總會、伊斯坦堡商會、沙達特市投資人協會等商工團體，同時也與當地台商交流，為新北市廠商至伊斯蘭商業界交流鋪路。

經發局表示，本次拓銷以電機電子產品及建材廠商，買主詢問度最高，如做自動門川富電機業、做幫浦的三敏電機、做伺服器鼎青科技以及大型風扇製造為主的國際精工等公司，首站土耳其貿洽會時，拓銷團成員國際精工旋即取得土耳其當地第一大風扇公司ALFAN初步合作意向，未來將有機會持續深化。

拓銷團副團長川富電機業有限公司翁總經理表示，目前土耳其已設有據點，過去係透過當地代理拓銷中東市場，本次藉由貿洽會訪視與洽談，了解當地經濟正在起飛，是開拓市場的好時機，貿洽會過程也切中參與的買主需求，若後續洽談順利，商機上看百萬美元。

貿洽團除在三地辦理洽談會外，隔日亦率團拜訪當地企業及工廠，親自體驗其製造能量；且自去年起，中東「肥沃月彎」地區之經濟崛起，包含中東之心杜拜，地中海沿岸的埃及、約旦、土耳其，往東南延伸至伊拉克、敘利亞至波斯灣等國家，未來經貿潛力不可小覰，此次簽署4個合作備忘錄，可望皆能深化合作，未來亦將持續辦理活動鼓勵新北市廠商積極拓展國外市場，拓銷更多商機。