▲ 公安零死角！打造安心市集 新北市場汰換老舊電梯。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提昇市場品質及公共安全，新北市市場處針對全市公有市場老舊電梯規劃全面整修及汰換工程，除透過平時檢修保養作業外，預計5年內完成12處使用年限達25年以上、未曾辦理安全設備汰換電梯之整體汰換或安全零組件更新工程。

市場處代理處長何國誠表示，電梯設置除考量公共安全外，亦考量攤商進卸貨需求，本次更新除增加電梯之載重能力，同時放寬入口寬度，提昇使用便利性。2019年度已完成板橋湳興市場電梯汰換，另三重重新市場電梯更新配合耐震補強工程施做，已於5月6日開工，預計年底完工。

市場處提到，目前新北市50座公有市場內，共有32座市場設有電梯或手扶梯，設備數量達68組。公有市場為民眾日常採買重要地點，為避免發生類似近期臺中市商辦大樓電梯失速墜落之意外事件，市場處2015年起針對老舊建物進行耐震補強，2018年度起針對易發生公安事件之電梯設備辦理改善規劃設計，打造安心買、放心逛之新北市場。

何國誠強調，為打造安心市集，市場處積極推動耐震補強、電梯、消防、電氣設備及建築物公安改善，並加速推動地坪水溝更新，透過裝設止滑地坪，增加採買安全性及舒適度，保留濃厚人情味之市場文化。

▲ 板橋湳興市場捲揚機更新。

▲ 板橋湳興市場車廂軌道更新完成，提昇使用安全性。