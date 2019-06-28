交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

圖文／鏡週刊



美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女被控涉及妨害名譽，外界對於王小姐身分始終霧裡看花。本刊掌握，王小姐本名王安莉，是一名書商，撫養一對兒女，並與老公離婚十幾年，因為黃文財關係才認識韓國瑜，2人純粹只是牌友。

北檢調查韓國瑜控告吳子嘉涉妨害名譽案，全案已進收尾階段，檢方昨（27日）還以告訴人身分，傳喚韓國瑜出庭，但僅韓國瑜委任律師莊秀銘到庭，據了解，莊秀銘向檢方表明，指韓國瑜目前正忙於黨內總統初選，等初選結果告一段落，一定會親自到庭陳述名譽遭抹黑的意見。

莊秀銘還向檢方提到，希望開庭時間能避開國民黨初選民調的7月8日至14日這段期間，等到民調做完後，韓國瑜一定會親自到北檢說明。

本刊掌握，由於妨害名譽罪是告訴乃論罪，韓國瑜方面也表明，由於此案涉及無辜的第三者及他的妻子李佳芬，加上恐影響到韓粉心情及國民黨總統初選，因此，韓國瑜認為愛與包容有分層次，此案已非他與吳子嘉的恩怨，因此，堅持告到底。



更多鏡週刊報導

【獨家】【韓國瑜桃色風暴2】北檢密訊韓國瑜牌咖密友 王小姐交出親子鑑定

【獨家】【韓國瑜桃色風暴1】王可莉真實身分曝光 與「私生女」關係令人傻眼