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獲高雄白派力挺！　郭台銘：韓國瑜留高雄2020才能三贏

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▲郭台銘參觀孫運璿紀念館。（圖／記者林敬旻攝）

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨表態總統競爭者眾，與前立法院長王金平關係緊密、同屬白派的高雄市副議長陸淑美27日公開表態支持鴻海前董事長郭台銘，引發「郭王結盟」的揣測。對此，郭台銘競選辦公室28日發出聲明表示，韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，大家各司其職，才能發揮最大戰力，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的三贏局面。

郭台銘辦公室表示，陸淑美的表態支持，郭台銘由衷感謝，陸淑美副議長是來自基層、最接地氣的民代，郭台銘相信，陸淑美的表態，不僅僅只是一個人，背後代表的是一群基層民意，是基於對中華民國好、對國民黨好、對高雄發展也好的出發點，而非只是個人情義相挺。

郭台銘辦公室說，陸淑美的主張，和郭台銘的主張理念相同，郭台銘也在日前的高雄政見會上提出過，不要重蹈民進黨「搶了菜販、丟了江山」的覆轍，韓國瑜市長留在高雄，由郭台銘參選總統，大家各司其職，才能發揮最大戰力，在明年1月11日擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的三贏局面。

郭台銘辦公室指出，民進黨在初選之後，已經迅速整軍，要打明年的總統與立委選戰，國民黨還在初選階段，還在自己人網內互打的階段，導致基層民意的反感，也十分憂心國民黨在明年大選的表現。

郭台銘辦公室表示，民進黨過去三年執政的成績很差，已經是到死當的程度，時間不會等人，台灣目前沒有再等4年的可能，經濟若再繼續停滯或甚至「倒退嚕」，對台灣整體發展絕對是致命一擊，必須即刻選出一個懂經濟、拼經濟的人來領導中華民國。

郭台銘辦公室強調，陸淑美副議長的焦慮與表態，也是基於與郭台銘一樣的出發點，高雄也需要韓國瑜市長繼續領導、改變沈痾，才能導正歪風，因此，郭台銘相信，陸淑美絕對不會孤單，未來會有越來越多人來認同這樣的理念，與郭台銘一起為台灣未來打拼。

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關鍵字：郭台銘,國民黨,總統,2020,吳敦義,朱立倫,王金平,馬英九,韓國瑜

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