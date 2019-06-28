韓國瑜首份出國報告　還原「申請見劉結一」始末

圖文／鏡週刊



高雄市長韓國瑜3月訪中行程除了進入香港中聯辦惹議外，3月25日與中國國台辦主任劉結一會面的申請過程也曾引起政壇議論。韓在出國報告中還原申請始末，強調3月24晚間得知被安排25日下午與劉會面後，當晚就透過副市長葉匡時致電陸委會高層報備，並獲得口頭同意。

此外，25日上午高雄市政府接獲移民署致電告知要修正原本提報的交流計畫，市府研考會就在25日上午9時20分傳真移民署，補充說明此一行程，傳真函內文為：「108年3月25日下午4點，預計在深圳市麒麟山莊會見國台辦劉結一主任，會見後晚餐。」

當天下午2時23分，內政部傳真告知高雄市政府此行程補充說明已獲移民署、國安局、法務部、陸委會等審查機關審查同意，並要求市府在返台1個月內提出考察報告。報告因此強調：「本次赴陸交流並無違反中央相關法規的規定」。

4月2日內政部再次發函給高雄市政府，包括要求韓國瑜應於1週內填具「赴大陸地區返台意見反映表」送交行政院、內政部，並再次提醒要在1個月內提出考察報告。高雄市政府於4月9日回函繳交意見反映表，並允諾4月27日前提報考察報告。

至於韓國瑜與劉結一會面過程，報告提及：「兩人從兩岸交流合作的過程，聊到本次市長赴港澳大陸的採購簽約成效，劉結一主任也佩服韓市長為了高雄鄉親們的福祉，不辭勞苦辛勤工作令人感動，取得了豐碩的成果，這些成果為高雄的鄉親們帶來了扎扎實實的利益和實惠。」

「接著韓市長提到，我們百萬以上的台商在大陸辛勤工作，還有很多台灣學生，更有婚姻嫁娶的，都生活在大陸，感謝一路照顧台灣同胞，未來也要繼續拜託多多照顧台灣同胞。這次香港、澳門及深圳，我們都得到很好的訂單，也解決農漁民銷售的問題，希望將來能夠多多相互交流，兩岸能夠很和諧、很順暢，從心來交往。這次出訪的定位，是多交朋友、多做生意，留下良好的情感交流，所有目的都是希望高雄民眾過好生活、改善經濟。」



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