超級卡哇伊！「ECONECO快閃店」夢幻開展　下載貼圖獨家送氣球

▲「ECONECO南西誠品快閃店」夢幻開展！（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超級卡哇伊！以「萌系」、「療癒系」聞名的日本插畫品牌ECONECO，每每推出週邊商品都造成粉絲搶購熱潮。對此，看好其品牌魅力，日藥本舖取得ECONECO在台灣獨家代理權，並於7/1至7/30在台北南西誠品一樓推出快閃店。

日藥本舖特別於今年夏天打造「ECONECO南西誠品快閃店」，整體風格以插畫家繪子貓老師的代表作「Wonderland」系列打造，並加入夢幻馬戲團元素設計展櫃，且還推出多款獨家限量新品，包含瑜珈墊、濕紙巾等。

日藥本舖指出，ECONECO更於今年首度推出LINE貼圖，由插畫家繪子貓老師原創的「Animal Parade」系列動物角色設計，台灣也同步日本推出繁體中文版。粉絲只要於快閃店現場下載，還加碼送獨家ECONECO氣球，共有六款。

另外，屈臣氏的Watsons APP則推出全新的虛擬美妝相機功能「#妝可愛」 (#ColourMe)，透過手機就可以立即體驗多達300項美妝產品，包括睫毛膏、眼影、眉彩、粉底及唇膏等，讓消費者隨時隨地輕鬆試妝，且看到喜歡的產品還可直接在APP選購，十分便利。