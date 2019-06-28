夜店殺警案1人遭拘提...續追13嫌　檢警：行刑權時效達40年

▲殺警案在6月份確定發監執行，但27人中僅13人到案，引發檢警高度重視。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

2014年震驚社會的信義夜店殺警案，信義分局1名刑警命喪紅龍柱，而涉案的57人均遭判刑定讞，但在第一波發監執行的27人當中，有14人未到案執行，北市警方也主動介入，向北檢申請拘票逮人，16日也逮捕1名涉案男子。

發生於2014年的夜店殺警案，起因於富少曾威豪及女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員起衝突，劉便打給蕭叡鴻要討回公道，蕭隨即找了50多人到場助陣，信義分局刑警薛貞國當場遭紅龍柱攻擊身亡。

經過5年的審理，在2019年最高法院確定涉案的57人判刑定讞，北檢也在6月間分批將其中27人安排發監執行，但卻僅易寶宏、萬少丞等13人到案，其中蕭叡鴻、周譽騰等人14人則未到案執行。

其中內湖分局於16日逮捕1名涉殺警案的石姓嫌犯，事後也將石男送往北檢執行，北檢也強調，如拘提未到將發布通緝，刑期在10年以上的「行刑權時效」將達40年，而遭判刑未到案3至10年，行刑權可達30年。

台北地檢署對此則表示，因57人皆非重罪犯，所以並未啟動防逃機制，陸續發現多人未到案後，原本預計開立拘票交由未到案的所屬戶籍地、現住地分局逕行拘提，而北市刑大也動表達願意協助。

警方也公布14名未到案名單，除了已遭拘提的石雨倫之外，包括遭判刑13年的蕭叡鴻、許淳凱，以及12年的周譽騰、周柏諺以及郭士均、李聿鈞、張博安、張程翔、奚國翔、曾威瑾、張家瑋、黃皓瑜以及游家樺等13人也是警方追緝的重點。

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