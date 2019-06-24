酒店妹驚好大陣仗　大安分局密集掃黑！嚴防聚眾鬥毆

記者張君豪／台北報導
台北市警方為打擊黑幫、防制重大治安事件發生不遺餘力！大安警分局自本周從6月17日起，嚴密規劃自辦臨檢結合警政署掃黑及肅槍等專案性勤務，針對大安區轄內各大酒店、夜店、KTV等治安顧慮場所，實施高強度臨檢，防制聚眾鬥毆，以壓制黑幫不法氣焰，並於交通要道規劃路檢勤務。
▲大安警方嚴厲執行掃黑專案、清查轄內酒店夜店等特種行業。（圖／記者張君豪翻攝）
▲大安警方嚴厲執行掃黑專案、清查轄內酒店夜店等特種行業。（圖／記者張君豪翻攝）
恰巧專案期間，遭遇到大安警分局新舊任敦化南路派出所所長交接，新任所長呂滄棋為宣示延續歷來打擊黑幫政策、防制聚眾鬥毆的決心，於凌晨大型夜店散場時，到場宣導業者廣播請消費客人儘速離場、引導客人搭乘不同電梯、代叫計程車等服務，警方希望藉由這些攻勢勤務手段，有效防制聚眾鬥毆治安事件發生。
▲大安警新任敦南所長呂滄棋率隊掃黑、直搗轄內酒店夜店等特種行業。（圖／記者張君豪翻攝）
大安警方規畫反黑勤務迄今，總計查獲成效如下，包含路檢勤務共計查獲毒品案19件19人、逃逸外勞1人、通緝犯1人。大安分局在此呼籲，飲酒店業者應共同協助警方做好自主管理、負起社會責任，如發生攜帶毒品、聚眾鬥毆、酒後駕車或其他不法情事，警方將嚴辦並追究業者責任。
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