地下匯兌老闆娘「9年撈8千萬元」退休　員工接手月賺百萬元

▲陳姓婦人經營地下匯兌9年賺8千多萬元後退休，員工接手繼續月賺百萬元。（示意圖為資料照／記者柳名耕攝）

記者劉昌松／台北報導

60多歲的陳姓婦人長年以物流、貿易公司當幌子，實際上幫台商進行地下匯兌，9年大賺8279萬元，因為被檢調查獲，決定收手不幹，沒想到原本在陳婦手下做事的林姓和彭姓女子不怕被逮，繼續接手生意，雖然3個多月就再次落網，仍賺進359萬元，台北地檢署依違反《銀行法》將3女都起訴。

據了解，陳姓婦人前後開了震捷國際物流、凱欣有限、德新國際貿易等3間公司，並親自負責招攬有需要兌換外幣或新台幣的客戶，然後由員工林女與客戶接洽、報價，有時剛好找到有相對貨幣需求的客戶，林女還要居間安排指定客戶的匯款帳戶。至於彭女則和老闆娘等人，負責提供自己或親友帳戶，幫忙處理匯款、現金提領、轉帳等業務。

陳姓婦人從2009年1月間，持續營業到2018年2月間，總共從事地下買賣匯兌172億4518萬餘元，賺進匯差利益超過8279萬元，不過陳婦自己另外投資失利負債，加上3月間被檢調接獲線報查獲，因而萌生退意。

林女、彭女2名老員工得知老闆娘要退休後，明知公司才剛被查獲，仍決定接下生意，繼續幫客戶從事地下匯兌，截至2018年7月中為止，林女、彭女在3個多月期間，又非法買賣匯兌近7億元，匯差利益達359萬多元，平均月賺百萬元。台北地檢署調查時，3女都坦承犯行，被檢察官一併起訴，並向法院聲請宣告沒收3人的所有犯罪所得。

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