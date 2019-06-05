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夜店殺警案萬少丞等8人先入監　主事者曾威豪劉芯彤待更審

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▲▼ 夜店殺警案被告萬少丞報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案被告萬少丞(右)被判刑8年8月定讞，5日到台北地檢署報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

震驚社會的台北市員警薛貞國遭黑幫份子圍毆致死案，主要被告蕭叡鴻等57人涉案部分在3月27日由最高法院判決確定，台北地檢署已通知蕭與「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏等8人，在5日報到入監，至於全案主謀曾威豪、劉芯彤等9人涉案部分，正發回高院更審中。

2014年9月13日凌晨，曾威豪與女友劉芯彤等人，到台北東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突，遭夜店安管趕離，曾竟出手毆打夜店安管，當晚並透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復。

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲易寶宏被判刑9年定讞，也在5日發監執行。（圖／記者楊佩琪攝）

當天休假的信義分局警員薛貞國與同事莊瑞源接到通知到夜店，2人均著便服，薛到場時氣勢凌人，一腳踹向曾男，曾男不願於女友面前出糗，暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持警棍、球棒、刀械、鐵椅，甚至抓起紅絨柱行兇。

薛在3分鐘內遭連續攻擊，送醫後不治，檢警大規模追捕75人，其中少年部分均移送少年法院，檢方陸續對69人提起公訴，最高法院2019年3月將主謀蕭叡鴻等57人，各判刑2月到13年確定；另外主事者曾威豪、劉芯彤等9人涉案部分，則撤銷發回更審。

北檢接獲定讞判決卷宗後，已通知蕭等人各自報到日期，其中最快於5日發監的8人，包括判13年的蕭叡鴻、判8年8月的萬少丞、判9年的易寶宏，及判8年8月的王培安、判12年的周譽騰、判11年的郭士均、判8年的張博安、判9年的李聿鈞8人。

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關鍵字：夜店殺警,薛貞國,曾威豪,劉芯彤,萬少丞,易寶宏,蕭叡鴻

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