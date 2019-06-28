台北101獨家限定！「巨無霸珍珠堡」吃完飽到頂天　摩斯首推一個200元

▲摩斯漢堡台北101店推出獨家販售的特色商品。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

為了台北101美食街門市重新開幕，摩斯漢堡特別推出台北101獨家限定餐點，其中「巨無霸101海陸饗宴珍珠堡」，更是吸睛度破表，其外型比擬101大樓，不僅層層堆疊視覺感十足，還能一次吃到不同美味，讓網友看了直呼超想吃。

摩斯漢堡這次特別推出「巨無霸101海陸饗宴珍珠堡」，僅限台北101美食街門市可買到，每天下午兩點後開賣。其下層使用海洋珍珠堡以及美生菜，中間則為北海道栗南瓜可樂餅，而上層則使用燒肉珍珠堡和美生菜所組合，等於一次能吃到四片米漢堡，還有燒肉跟可樂餅及海鮮等不同美味。每個售價200元。

除了台北101獨家限定的「巨無霸101海陸饗宴珍珠堡」外，摩斯漢堡還有推出台北101獨家限定的「歡喜福堡」，其使用照燒雞腿肉搭配刈包，加上洋蔥與青生菜以及芥末醬、美乃滋、花生醬三款醬料，風味獨特。售價95元。另外，台北101門市還有獨家販售「黑糖珍珠牛奶」，每杯85元。

摩斯漢堡表示，由於台北101為台灣代表性旅遊景點，因此該店不僅推出外型比擬101大樓的「海陸饗宴珍珠堡」，更推出融入台灣在地特色的「歡喜福堡」及「黑糖珍珠牛奶」，希望將台灣的獨特美味傳遞給來自世界各地的顧客。

至於繼光香香雞則趁暑假檔期祭出每周一～四的「99元超值三件嗑」活動，全台33間門市都可買到。一次可吃到輕主食、雞肉、海鮮、蔬食、飲品等多樣經典品項，其中搭配塔香豬本丸（50元）+地瓜薯薯或蒜脆杏鮑菇（60元）+甜心地瓜球（35元）搭配組合來算，原價是145元，但搭配「99元超值三件嗑」等同於直接打68折，CP值超高。