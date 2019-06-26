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不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

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▲▼期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁 。（圖／業者提供）

▲肯德基推出無骨脆雞的新主餐選擇。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

期間限定！迎接暑假到來，連鎖速食業者紛紛推出新品，其中肯德基更推出無骨脆雞的新主餐選擇，不僅厚切多汁還不用剔骨，讓消費者享受大口吃雞的快感。同時，業者還加碼送「蜘蛛人：離家日」限量手提袋。

肯德基自即日起至8月5日推出「柚香無骨大口脆雞」，無骨大口脆雞搭配獨特日式柚香酸甜醬，以及清爽高麗菜絲與七味粉，最適合炎夏大開味蕾。單點99元，搭配個人套餐105元起，另重量級XL套餐為175元；雙人分享餐299元。

除了推出「柚香無骨大口脆雞」，肯德基也與百事可樂攜手聯名今年暑假最火的「蜘蛛人：離家日」，即日起只要購買「柚香無骨大口脆雞雙人餐」就送限量「蜘蛛人手提袋」，限量30000組。

▲▼ 麥當勞「豬肉滿福堡加蛋」買一送一 。（圖／業者提供）

而麥當勞則因應七月大學指考將至，除了把滿福系列換上御守概念包裝外，還自25日起至28日連續四天期間，凡憑今（108）年度指定科目考試的考試通知紙本，即可享「豬肉滿福堡加蛋」單點買一送一優惠。每人每份考試通知限兌換一次，每家餐廳每天限量100份。

「滿福系列」自1986年開賣至今已逾30年，是麥當勞早餐中最具代表性，也最受歡迎的系列，一年可銷售約2千6百萬個。麥當勞指出，時值畢業、考試與求職旺季，特別自6月19日起為滿福系列換上獨步全球的御守概念包裝，期望為消費者帶來滿滿福氣的好運意涵。

ET快訊
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關鍵字：肯德基,無骨脆雞

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