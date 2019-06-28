韓國瑜桃色風暴！北檢密訊牌咖密友「王小姐」　她交出親子鑑定

▲鏡週刊指出，臉書上的「王小姐」其實是王小姐本尊的親姐姐，網路是誤傳。（ETtoday新聞雲資料照）

文／鏡週刊

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，高雄市長韓國瑜跟1位交往十多年的「王小姐」有私生女，引發各界譁然。鏡週刊掌握，北檢連日來密集約談相關人，真相已大致釐清，確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，根本與韓國瑜毫無關係，且王可莉與王小姐是親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，其實是王可莉的外孫女，全案根本是大烏龍。

鏡週刊掌握，外界瘋傳臉書上的王可莉，是韓國瑜牌咖王小姐的親姊姊，今年55歲，已當阿嬤，並非韓國瑜的情婦或小三，對於莫名其妙捲入所謂韓國瑜的外遇風暴，她也深感無奈跟氣憤。

韓國瑜日前為此赴北檢按鈴提告，為釐清真相，北檢在6月4日火速傳訊吳子嘉開庭追查，一問就長達5個小時，吳子嘉在訊後態度180度大轉變，突然急踩煞車，不但未再加碼爆料，還強調偵查不公開，提到檢察官要求他不得對外透漏案情，否則要辦他洩密罪。

北檢日前密訊王小姐，案情已大致偵查完備，王小姐為證明與韓國瑜沒有感情瓜葛，主動提供一份日前帶著與前夫所生的兒女到醫院鑑定的親子報告，不但要證明她的孩子並非與韓國瑜所生，還不滿吳子嘉所言內容已對她的生活造成極大不便。

鏡週刊掌握，檢方調查時，王小姐說，她只是韓國瑜的牌咖，2人並無其他關係，對於突然被指捲入韓國瑜的私生活，感到非常大的困擾，連出門也擔心被人指指點點，為了徹底粉碎不實謠言，她決定帶著17歲及18歲的兒女到醫院做親子鑑定。

王小姐還透露，孩子是她與前夫所生，DNA鑑定報告出爐也證明她所言不假，外界流言蜚語，嚴重破壞她的名譽，懇請檢方盡速還她公道。