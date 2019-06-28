薩爾瓦多承認中國地位　不恢復與台邦交：2國已建立完整關係

▲ 薩爾瓦多新任總統布格磊（Nayib Bukele）2019年6月1日宣示就職。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

1日剛宣示就職的薩爾瓦多（El Salvador）總統布格磊（Nayib Bukele）曾說，「將正確處理涉台問題」；副總統烏佑亞（Felix Ulloa）也提出過不排除與台灣恢復邦交的可能，一度引起國際關注。不過布格磊在當地時間27日表示，「與中國的關係已經完整建立」，將會繼續下去，意味著薩爾瓦多不會恢復與台邦交。

綜合外電報導，「我們和中國的外交關係現在已經全面而完整了」，布格磊27日在首都薩爾瓦多的一場商業會議上表示，「我們必須承認中國在世界上的地位。」

▼布格磊曾表示，「將正確處理涉台問題，願同中方保持高層交往」。（圖／路透）

▲ 2017年1月13日，薩爾瓦多總統桑契斯（Sanchez Ceren）與總統蔡英文在薩爾瓦多總統府發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

薩爾瓦多自1941年與台灣建交後，多年來和台美關係保持緊密，直到前任總統桑契斯（Sanchez Ceren）於2018年8月宣布與台灣斷交，轉向和中國建交。2月當選總統的布格磊上任後，其幕僚曾透露新政府會重新審視這項決定；台灣外交部當時表示會密切觀察後續動向。華盛頓也警告新政府，北京靠著利多吸引各國，「要的不是夥伴關係，而是靠著逐漸加深的經濟依賴支配他國。」然而新政府最終選擇依循原本路線。

中國在薩爾瓦多新政府上任後，隨即針對該國社會項目提供150萬美元援助，還有3000噸大米，用以養活數以千計受到乾旱影響的人民。布格磊表示，他承認中國為世界第二大經濟體，同時會向中國以外的國家請求援助，「我們將找尋所有能讓薩爾瓦多發展的管道，不論是向美國、墨西哥、中國、德國或歐盟。我們承認中國的國際地位，也會以此基礎尋求外援。」