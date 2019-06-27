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中國公民到巴基斯坦娶媳婦！中使館籲小心違法：娶不了新娘，卻進了牢房

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▲▼巴基斯坦女性被騙與中國男子結婚，實為賣淫。（圖／翻攝自YouTube／Hindustan Times）

▲巴基斯坦女性與中國男子結婚，示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自YouTube／Hindustan Times）

大陸中心／綜合報導

中國駐巴基斯坦大使館25日以「來巴基斯坦娶親，請遠離婚介」為題發聲明指出，今年以來，不少中國男青年受大陸國內非法婚介推薦來巴基斯坦娶媳婦，卻因不了解當地法規及傳統習俗，可能成為販賣人口犯人，最後發生「娶不了新娘，卻進了牢房」的悲劇。

中國駐巴基斯坦大使館提醒來巴基斯坦娶的媳婦的中國青年，遠離非法婚介，並提前了解巴基斯坦當地婚姻法律法規和宗教習俗。聲明稱，根據中國法律規定，任何婚介均不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以盈利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。

▲▼大使館提醒來巴基斯坦娶親的中國公民，請遠離婚介。（圖／翻攝中國駐巴基斯坦大使館官網截圖）

▲大使館提醒來巴基斯坦娶親的中國公民，請遠離婚介。（圖／翻攝中國駐巴基斯坦大使館官網截圖）

再者，「巴基斯坦是信教國家，穆斯林和基督教女性一般只能與同宗教男性結婚，請不要為了娶媳婦假裝入教，甚至偽造入教文件。根據巴基斯坦法律，以結婚登記為目的而偽造文件，最高可判7年徒刑。」聲明表示，要準確知道女方的身份訊息，據當地法律規定女性結婚年齡為18歲。

此外，聲明更強調，不要以為女方或其家庭接受禮金就可作為認可交往的證據，金錢、禮金通常是當地法院判定拐賣人口的重要依據。根據巴基斯坦習俗，新郎一般送給新娘家人不超過5000盧比（約230元人民幣）禮物。

最後，聲明說，巴基斯坦司法程序冗長，若涉嫌販賣人口被巴警方逮捕，即使最終獲判無罪獲釋，也將耗費數月甚至數年時間，且律師費用昂貴，並呼籲中國公民來巴娶妻要謹慎。

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關鍵字：中國,巴基斯坦,販賣人口,婚姻仲介

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