　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

羅麗芬控股公司結合花蓮慈院專業醫療　打造再生醫療服務平台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與羅麗芬（左）控股公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與羅麗芬（左）控股公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據世界衛生組織統計，全球只有約5%的人是「完全健康」。在衛生福利部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）之後，廣受退化性疾病困擾的大眾可從中看到治療的曙光。27日下午，花蓮慈濟醫院與羅麗芬控股股份有限公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。
 
花蓮慈院細胞治療醫療暨研發團隊，已經與包含尖端、國璽、基亞、瑪旺、三顧與路迦．．．等生技產業，針對癌症、腦中風、軟組織缺損等項目進行醫療與研發合作。花蓮慈院院長林欣榮表示，「間質幹細胞」具有再生、可分化的能力，可運用於其他組織損壞的修復，合作的細胞工廠如國璽、尖端，都具有充分的臨床配合經驗，而特管辦法開放六項細胞治療項目中的自體脂肪幹細胞移植，包括大面積燒燙傷、退化性關節炎及軟組織缺損等，都是適應症範圍。

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與羅麗芬（左）控股公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，「間質幹細胞」具有再生、可分化的能力，可運用於其他組織損壞的修復。
 
幹細胞治療是世界再生醫學的新趨勢。羅麗芬董事長表示，希望能結合羅麗芬控股的通路與經驗，以及花蓮慈院團隊在細胞治療上的先進技術，與獨立製備培養優質細胞的能力，打造出再生醫療服務平台，利用幹細胞治療的再生醫療，為民眾增進醫療及生活品質，進而往健康的方向大步邁進。

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與羅麗芬（左）控股公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

羅麗芬董事長希望以通路與經驗結合花蓮慈院團隊在細胞治療上的先進技術及培養優質細胞的能力，打造出再生醫療服務平台。
 
幹細胞治療屬於細胞治療的一種，目前日本、韓國等國家也都開放投入細胞治療。但不論醫學進步再快，醫療守護生命的本質不會改變。

林欣榮院長表示，以人為本的醫療要從個案與家庭的角度出發，不光是去除病灶，治療後的生活及生活品質都很重要。希望就間質幹細胞再生醫療平台，及皮膚抗老化等方面進行深入的醫療服務及產學合作開發，藉由細胞療法提供更完整全面性的治療，讓有需要的人找回有品質的希望人生。

ET快訊
快訊／北市汽車追撞2騎士　騎YouBike女無生命跡象送醫搶
腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」　網震驚：剪錯30年

關鍵字：羅麗芬,控股,結合,慈濟醫院,醫療,再生,平台,特管辦法,再生,分化

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

樹蛙、藍鵲…等野生動植物　「探索美好台灣」高鐵桃園站出發

台南將軍漁港大改造　李朝塘：新風貌親水環境更宜人

四大伴手禮、套裝旅遊…　2019桃園蓮花季越辦越澎湃

羅麗芬控股公司結合花蓮慈院專業醫療　打造再生醫療服務平台

嘉縣警表揚績優警　打擊不法外更有暖心作為

嘉市青春專案起跑　表揚從警31年資深少年隊偵查佐

精障女迷路體力透支到地睡　細心暖警助返家

暑期最強檔音樂祭！花蓮夏戀嘉年華　7月4日一連8天磅礴登場

台南市消防局擴增2義消分隊　提升消防戰力

2019城隍祭啟航　林智堅邀國人感受城市文化品牌

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

Sandy.曾之喬下麵「多災多難」　跳電＋水不滾...叫員工滾！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

樹蛙、藍鵲…等野生動植物　「探索美好台灣」高鐵桃園站出發

台南將軍漁港大改造　李朝塘：新風貌親水環境更宜人

四大伴手禮、套裝旅遊…　2019桃園蓮花季越辦越澎湃

羅麗芬控股公司結合花蓮慈院專業醫療　打造再生醫療服務平台

嘉縣警表揚績優警　打擊不法外更有暖心作為

嘉市青春專案起跑　表揚從警31年資深少年隊偵查佐

精障女迷路體力透支到地睡　細心暖警助返家

暑期最強檔音樂祭！花蓮夏戀嘉年華　7月4日一連8天磅礴登場

台南市消防局擴增2義消分隊　提升消防戰力

2019城隍祭啟航　林智堅邀國人感受城市文化品牌

樹蛙、藍鵲…等野生動植物　「探索美好台灣」高鐵桃園站出發

星野集團台灣首間！「虹夕諾雅谷關」開幕　每間房都有私人露天溫泉

陳水扁批潘恒旭「無知無能該下台」　酸韓國瑜無心市政不用選2020

日本護送習近平車隊…阪神高速上「警車翻覆」　1人受傷

台南將軍漁港大改造　李朝塘：新風貌親水環境更宜人

劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖驚呆180萬人

宋慧喬泰國秘密返韓！　宋仲基3天前「跟他們在一起」看不出異狀

緊臨鐵花村！法式風格背包客棧藏身巷弄　老房子變身溫馨小窩

內湖公車亭倒塌「壓斷2女腿」！竟只埋在人行道60cm　市府將賠償

星巴克首次聯名Pared眼鏡品牌！粉橘手拿杯、墨鏡行李牌必須搶

地方熱門新聞

人肉鹹鹹的！顏清標煮水餃大爆料

天熱全身起水泡！豆花伯每天苦撐..

插投資理容院　警遭檢調帶回偵訊

同派出所服務　2人同時考上警大

消防警自我充實順利考上警大

澎湖古蹟四眼井架鐵網！民代看傻..

台南新營鹽水惡臭　堆放牛屎雞糞..

嘉縣公車遊鹽水故宮南院只要10..

嘉縣府重新打造優質賞鳥休憩點

嘉義縣總清淤量達42.2公噸

嘉縣府駁斥活動取消假消息

塩寮天坑越來越大　公路總局29..

中部最大「海翁」在台中　盧秀燕..

南庄鄉長當選無效駁回　法官信沒..

更多熱門

相關新聞

兒子被霸凌　她轉念投入校園幸福計畫

「曾經我覺得為什麼是我，現在我覺得：為什麼不是我？」馬來西亞慈濟志工許燕萍的大兒子有自閉症，經過醫學專業治療、與師生溝通後，兒子順利從小學畢業，卻在中學被霸凌。身心煎熬的許燕萍最後選擇原諒校方，並積極投入「慈濟幸福校園計畫」幫助弱勢家庭的孩子助學與關懷，並用自己的經驗分享給其他家長。

環團拚「廢核再生」公投9月前30萬人連署

下1代Jaguar XJ將保留汽油動力？

「1021一定愛你」中醫義診圓滿

生命最後路程由我決定　保障善終醫療選擇權

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

宋慧喬淚訴婚姻痛苦　瘦到婚戒一戴就掉

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面