羅麗芬控股公司結合花蓮慈院專業醫療　打造再生醫療服務平台

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與羅麗芬（左）控股公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據世界衛生組織統計，全球只有約5%的人是「完全健康」。在衛生福利部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）之後，廣受退化性疾病困擾的大眾可從中看到治療的曙光。27日下午，花蓮慈濟醫院與羅麗芬控股股份有限公司簽訂合作，結合專業的醫療技術與產業通路，攜手打造再生醫療服務平台。



花蓮慈院細胞治療醫療暨研發團隊，已經與包含尖端、國璽、基亞、瑪旺、三顧與路迦．．．等生技產業，針對癌症、腦中風、軟組織缺損等項目進行醫療與研發合作。花蓮慈院院長林欣榮表示，「間質幹細胞」具有再生、可分化的能力，可運用於其他組織損壞的修復，合作的細胞工廠如國璽、尖端，都具有充分的臨床配合經驗，而特管辦法開放六項細胞治療項目中的自體脂肪幹細胞移植，包括大面積燒燙傷、退化性關節炎及軟組織缺損等，都是適應症範圍。

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，「間質幹細胞」具有再生、可分化的能力，可運用於其他組織損壞的修復。



幹細胞治療是世界再生醫學的新趨勢。羅麗芬董事長表示，希望能結合羅麗芬控股的通路與經驗，以及花蓮慈院團隊在細胞治療上的先進技術，與獨立製備培養優質細胞的能力，打造出再生醫療服務平台，利用幹細胞治療的再生醫療，為民眾增進醫療及生活品質，進而往健康的方向大步邁進。

▲羅麗芬董事長希望以通路與經驗結合花蓮慈院團隊在細胞治療上的先進技術及培養優質細胞的能力，打造出再生醫療服務平台。



幹細胞治療屬於細胞治療的一種，目前日本、韓國等國家也都開放投入細胞治療。但不論醫學進步再快，醫療守護生命的本質不會改變。

林欣榮院長表示，以人為本的醫療要從個案與家庭的角度出發，不光是去除病灶，治療後的生活及生活品質都很重要。希望就間質幹細胞再生醫療平台，及皮膚抗老化等方面進行深入的醫療服務及產學合作開發，藉由細胞療法提供更完整全面性的治療，讓有需要的人找回有品質的希望人生。