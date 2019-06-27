她兒子自閉被霸凌　轉念投入校園幸福計畫助弱勢學生

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「曾經我覺得為什麼是我，現在我覺得：為什麼不是我？」馬來西亞慈濟志工許燕萍的大兒子有自閉症，經過醫學專業治療、與師生溝通後，兒子順利從小學畢業，卻在中學被霸凌。身心煎熬的許燕萍最後選擇原諒校方，並積極投入「慈濟幸福校園計畫」幫助弱勢家庭的孩子助學與關懷，並用自己的經驗分享給其他家長。

23年前，許燕萍開心地迎接新生兒，但兒子學習遲緩、走路常跌倒，甚至有自殘行為，會用頭撞地板、用身體撞客廳的玻璃門，唯一讓他安靜下來的只有會旋轉的物品。諸多徵兆，讓當醫師的二姑懷疑兒子有自閉症，經確診後，許燕萍與先生帶著兒子積極接受專業治療，兒子總算可乖乖坐在課堂上課，終於被幼兒園接納，脾氣變得溫和、過動減緩，也在7歲時踏入小學。

當接到兒子班主任來訊息：兒子吃橡皮擦、吃漿糊、不專心上課，當時已接觸慈濟的許燕萍把師長跟兒子的同學當作是兒子的貴人，替他做「公關」，如果師長處罰兒子，許燕萍也會向師長深深一鞠躬，感謝他幫忙教育，班上的同學也愛護兒子，兒子順利從小學畢業、進入中學。

請繼續往下閱讀...

▼許燕萍全家福照。

只是，兒子第一週便當就被吃掉、零用錢被拿走，經常被欺負、圍攻，15歲那年被同學嚴重霸凌，許燕萍帶著兒子向警方備案、到醫院體檢，兒子開始到醫院進行心理治療。

由於許燕萍2007年就參加靜思語教學課程，把靜思語當成自己很重要的資糧。因此，當兒子被霸凌時，靜思語「原諒別人就是善待自己」幫助她轉念、度過最煎熬的時刻，許燕萍原諒校方，但希望學校能落實道德重整教育。

許燕萍感恩那段期間其他慈濟志工每晚排班到家中陪兒子畫畫、說故事、帶他到慈濟環保站，雖然兒子無法做太多事，但因溫馨的氣氛令他安心，因此喜歡到環保站。許燕萍的兒子後來轉到特殊教育學校，完成許多過去在學校一直想做、卻無法做到的事，包含穿上童軍服、獲得獎牌，並在19歲順利畢業。

許燕萍持續用心投入「慈濟幸福校園計畫」，幫助弱勢家庭孩子助學補助、心理關懷，也舉辦人文教育講座包含反毒、反霸凌等議題。許燕萍也加入父母自助會，與同樣有自閉兒小孩的家長交流、經驗分享。許多家長、老師及同事都被許燕萍感動，參加慈濟會員、甚至加入慈濟志工。

許燕萍表示，之前也曾不甘願「為什麼是自己遇到」，覺得天快塌下來，直到跟著慈濟志工到殘智障中心看到許多整日只能躺著的小孩，而難過哭了。原來自己的孩子生活能自理、能自行搭公車，自己是很幸福的。許燕萍期許自己的生命不要只為了一個家庭，可以為社會做更多。