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「以核養綠」挨批偽裝反核　環團拚「廢核再生」公投9月前30萬人連署

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▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環團提出「廢核、再生」公投，要在9月底前募集30萬成案門檻。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（26日）舉行記者會批日前一份能源政策民調，支持核電過半，但對政府2025能源轉型（非核家園）支持度也過半。認為此種矛盾，讓能源轉型政策民意溝通出現嚴重落差，更顯示去年底公投第16案「以核養綠」，並不能代表真正的民意，因此將提出「廢核、再生」公投，要在9月底前募集30萬成案門檻。

台灣環境保護聯盟說明，這份能源政策民調中，雖然支持者過半，但對非核家園的支持也過半，而有4成民誤以為「目前核電是主要發電來源」，但實際上是「燃煤」。這樣的矛盾結果顯示，去年以核養綠公投，不能代表真正民意。環團也批，以核養綠口號喊得很響亮、厲害，但根本是偽裝反核，只是希望核能再繼續一段時間。

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▲▼環團舉行能源矛盾難題拚「廢核再生」公投連署。（圖／記者許展溢攝）

▲莊秉潔（右）認為，核災風險及核廢料10萬年最終處置費用無解。（圖／記者許展溢攝）

中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，空汙和天然氣能源安全問題有解，但核災風險及核廢料10萬年最終處置費用無解，如核電僅考慮到核廢料最終處置未來10萬年的回饋金，每度電成本就高達18至28元，比天然氣發電成本貴10倍，且還不包發生核災的成本。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅強調，「反核」運動及公投的真義，包含反核電、反核武、也反極權、反不當開發和反對氣候變遷的未來，能源轉型同時促進民主轉型，公民投票在落實「能源政策由全民決策、全民參與」，也是理性的及全民負責的民主精神。

▲▼環團舉行能源矛盾難題拚「廢核再生」公投連署。（圖／記者許展溢攝）

▲環團強調，要讓社會好好討論清楚，透過投票決定能源公共政策。（圖／記者許展溢攝）

環團表示，將結合近百個公民團體共同推動「廢核．再生」公投，並要在9月底前募集到30萬成案門檻，取得公投的入場券門票，讓社會好好討論清楚，並透過投票決定能源公共政策。

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關鍵字：環保團體,能源政策,以核養綠,廢核,再生,台灣環境保護聯盟,莊秉潔

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