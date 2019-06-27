韓粉94狂　百萬租金T霸幫韓國瑜打廣告

▲受到韓市長感召，鄧先生無償提供百萬T霸助選 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

開車行駛在高速公路上，處處可見各式各樣的廣告Ｔ霸，最近在台三線雲林溝壩路段，出現了一座四層樓高的電視牆，推銷的卻不是廣告商品，而是滿滿的韓國瑜競選文宣照片，業者說，他花了一百多萬元設置這座電視牆，準備用來招攬廣告，為了力挺韓國瑜參選總統，推掉了許多廣告客戶合約，每天從早上10點到下午10點固定放送，表達2020年將韓國瑜送進總統府的決心。

行經台三線溝垻路段往綠色隧道，遠遠就可清楚看到韓國瑜的競選文宣出現在大螢幕上，高六米、寬四米由20萬顆的LED燈泡所組成的巨幅電視牆,廣告吸睛度相當高，業者估算扣除上下班車輛流量巔峰期,平日平均每1小時約有150輛車次經過，但由於這路段是要通往雲林後花園華山風景區的主要道路，每到了假日車流量幾乎是平常20倍以上，廣告效益相當顯著。



51歲的鄧先生，本身就住在韓國瑜雲林住家附近，從事餐飲業20多年來，他說，近幾年餐廳真的是慘澹經營，大嘆台灣經濟都被政黨惡鬥給犧牲掉了，半年前投資上百萬設置這座廣告Ｔ霸，就是希望能多增加一些業外收入，去年所颳起的韓流旋風，讓原本對政治無感的他，也開始注意到韓國瑜，深深被他的庶民語言所吸引，決定將這面廣告牆無償提供給韓國瑜作為競選廣告之用，而剛好該處也是韓國瑜回雲林住家的必經之路，只要他回娘家就一定看得到，相信他一定能夠感受到韓粉唯一力挺的決心。