男張貼民進黨「不得再打韓國瑜」公文　新北地檢：假的，起訴

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

突發中心／新北報導

新北市一名男子日前在臉書張貼一則公文，主旨是「（民進黨）中央執政才符合本黨最大的利益，故有時不得不操作棄保」、內容還提及「為免韓國瑜高票落選、轉而挾高人氣競選總統，即日起不得再打韓國瑜」等語，民進黨團得知後火大提告，新北地檢於本月27日依法起訴。





▲民進黨團秀出網路流傳的假民進黨公文。（圖／記者賴于榛攝）

起訴書指出，一名王姓男子認為民進黨在縣市長大選抹黑國民黨，因此在去年10月19日以修圖軟體「製作公文」，內容提及「不得再打韓國瑜」、「桃園地區棄鄭文燦保陳學聖」、「台中地區棄林佳龍保盧秀燕」等文字，還擷取總統蔡英文、秘書長洪耀福的決行印章。隨後張貼在個人臉書，遭高雄市調查處移送新北地檢署偵辦。

事隔7天，民進黨召開記者會痛批，「造假公文」是為了救援國民黨的選舉爛招。民進黨團副幹事長賴瑞隆透露，絕對會提出告訴。

王男坦承製作假公文，並擷取民進黨主席蔡英文及秘書長洪耀福的印文圖章，但只是想惡搞，但其臉書貼文還提到，「這是真的，還是後製的？」、「不打韓國瑜棄保桃園台中真的假的」、「真的、假的？」有引導網友之嫌，依行使偽造準私文書罪嫌起訴。

▼民進黨團召開國民黨選舉爛招記者會。（圖／記者賴于榛攝）