旗津洞頭小三通循「安平模式」　陸委會反問：漁港怎直航

▲行政院長蘇貞昌臉書發文澄清旗津、溫州小三通。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者曾俊豪／台北報導

高雄市觀光局局長潘恒旭因出席「旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，遭到網友起底航線根本未向政府申請。不過，有媒體報導，三年前的同一家業者也在台南安平港辦過相同典禮，當時市府和綠營立委均與會，質疑政府兩套標準。對此，陸委會指出，安平港為直航港口，旗津及洞頭則非「小三通」港口，反擊媒體報導是魚目混珠，惡意扭曲。

陸委會今（27日）下午舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正在回答記者提問時，做出上述回覆。他解釋，安平港是我方開放的「直航港口」，金門則為「小三通港口」，有關媒體報導安平-金門-廈門小三通航線案例，係航運業者事前依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第4條相關規定，向交通部航港局提出金門-廈門小三通航線申請許可。

邱垂正指出，該航段由臺灣港務公司於105年3月30日舉辦首航儀式，是合法行為；反觀上和海運公司108年6月26日辦理的高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航，不僅未經許可，其關鍵在於旗津是漁港，且旗津及洞頭均非「小三通」港口，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能。

▲高雄旗津到溫州洞頭於6月26日舉行小三通首航典禮。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

他進一步解釋，上和海運公司沒有船舶運送業許可證，公司也已宣告解散；加上宣稱首航的2艘船目前仍在高雄港內，並未航行至大陸，凡此種種，顯示其所稱「首航」實為欺騙。「因此，媒體報導旗津至洞頭首航是複製安平模式，根本是魚目混珠，惡意扭曲，其報導及評論心態可議。」

至於潘恒旭事後與市府切割，邱垂正則反批，潘恒旭為市府團隊的重要成員，相關的說法是否足以去除外界疑慮，仍需要檢驗。有關本案具體的細節，以及有無涉及到違法的部分，將會同相關主管機關進一步查明，依法處理。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）