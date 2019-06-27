女友「無照騎車」當三寶！猛撞無辜騎士害人右手骨折...他耍帥幫頂罪GG了

▲男子為掩護女友反倒吃上官司。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案無關）

地方中心／基隆報導

基隆市一名林姓女子載著黃姓男友騎乘機車時，不慎撞上前方停等紅燈的騎士，但由於她並無駕照，男友為了掩飾她無照駕駛，向警方謊稱是自己騎的車。東窗事發後，黃男遭基隆地方法院判處拘役30天，如易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，黃男2018年5月6日晚間18時37分許搭乘女友騎的機車，行經基隆市仁愛區忠一路、孝二路口途中，因為女友沒注意路況，直接朝前方停等紅燈的機車撞上，造成對方騎士載著的女子右手骨折。

黃男見狀認為大事不妙，為了掩飾女友無照駕駛的行為，竟然向獲報到場的員警表示，事發時騎車的人是他，但事後仍被員警識破移送法辦；檢方另以頂替罪聲請基隆地院簡易判決。

法官審理後認為，黃男為了掩飾女友，向到場處理的員警謊稱自己是肇事者，誤導員警偵辦方向，浪費司法資源，對司法追求真實及公正裁判均有妨礙，應予責難，但考量黃男及時悔悟，主動供出頂替一事，犯後態度堪稱良好，判黃男拘役30日，得易科罰金，可上訴。

【更多新聞】

女藝人遭家暴！急赴警局聲請「保護令」 胞弟被控恐嚇、傷害罪嫌



騎士疑閃左轉車打滑噴飛！13歲童走路無辜被擊落 瞬間衰「倒栽蔥」倒地



人妻洗澡手機不離身！一查驚見小王喊：肉體換恩情 他慘成「綠光戰警」