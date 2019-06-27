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新莊壽山路深夜巨樹倒　2騎士驚嚇摔車1女重傷

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▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許，傳出有機車騎士摔車重傷，疑似是因為路邊巨樹突然倒塌，2名騎士受到驚嚇煞車後，機車打滑摔車所導致的車禍意外。警消接獲報案後，立即趕抵現場，並將受傷的1名26歲游姓女騎士，送往林口長庚醫院急救，目前游女正在急救中。

27日凌晨，游女騎著機車行經新莊區壽山路往新莊方向行駛，在一處下坡路段，突然看到右側路樹倒塌，由於倒塌的路樹十分巨大，橫跨了整個車道，游女疑似受到驚嚇後，連人帶車摔倒地面，機車滑行超過百米，游女頭部也因此受到重創。

當時游女後方還有一名男性騎士，也因為受到路樹突然倒塌的影響，在煞車後摔車，所幸車上男騎士並無大礙，人車倒地後立即自行爬起，而男騎士見到游女摔倒在地，也馬上撥打119請救護車到場支援。警消迅速到場，發現游女頭部受到重擊，早已失去生命跡象，趕緊將她送往林口長庚醫院急救，目前尚未脫離險境，仍在急救中。

男騎士僅手部輕微擦傷，拒絕送醫，事後男騎士停留在事故現場，找尋因為摔車所掉的手錶，他向媒體表示，當時經過時路樹不明原因突然倒塌，2台機車才會相繼摔車。由於天色昏暗，他不能夠確定前方的游女，是否有被掉落的路樹砸到。由於當時倒塌的路樹佔據了下山的車道，男騎士與幾名路過民眾在警消趕抵前，也協助將破碎的枝幹，移到較靠近路肩的地方。

警消到場後除了封鎖現場外，也派請鑑識人員到場採證。警方事後也將對游女抽血檢驗是否有酒駕嫌疑，而這起車禍意外，究竟是被倒塌的路樹所砸到才摔車，還是因為地面濕滑煞車自摔所倒致，還有待轄區交通分隊調閱相關監視器影像後，才能進一步釐清真相。

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼倒塌的路樹，枝幹碎片四散在路面上。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼疑似游女所騎乘的白色機車，車上可發現多處刮擦痕跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲游女後方的男騎士所騎乘的藍色機車，當時也因為路樹倒塌而摔車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區員警在事故現場拍照採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊區壽山路上一處下坡路段，27日凌晨1時許發生一起因路樹倒塌，造成機車摔車的意外。（圖／記者趙永博攝）

▲游女摔車後頭部重創，在地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）

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