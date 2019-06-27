一場車禍腦傷臥床　妻一肩挑起重擔「現在該是換我回報他！」

▲苗栗縣苑裡鎮吳秀玉（右1）5年來照顧車禍腦傷的先生，獲頒台灣長期照護專業協會108年度家庭照顧者，縣長徐耀昌親臨頒獎，加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮吳秀玉5年來長期照顧車禍腦傷的丈夫謝廷光，榮獲「台灣長期照護專業協會108年家庭照顧者」殊榮，但因照顧丈夫無法北上參加表揚，苗栗縣長徐耀昌27日上午特別帶著獎座到苑裡家中恭賀，肯定她對丈夫無怨無悔的付出，並提醒照顧家人前，也要照顧好自己身體。

謝廷光原本自己開設水電行，是家中的經濟支柱，2014年中的一場車禍，改變了他，更改變了全家生活；因為一場車禍而造成頭部外傷併顱內出血及水腦症，雖然救回一命，但無法言語、生活功能無法自理，因而開始了妻子漫長且無助的居家照護生活。

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▲縣長徐耀昌特別帶著獎座到家中恭賀，肯定她對丈夫無怨無悔的付出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，吳秀玉照顧先生無怨無悔，不辭辛勞守在病床前照顧，為其他家庭照顧者學習典範，但他也提醒吳秀玉不需要一個人獨自承擔照顧壓力，在照顧家人前，要先照顧好自己的身心，這樣照顧道路才能走得更常更遠更好。

吳秀玉也說，原先是平凡的家庭主婦，5年前的一場車禍意外，讓他的先生腦傷臥床，生活無法自理；吳秀玉沒有怨言，一肩挑起照顧責任，從餵食、翻身、洗澡到上下廁所，細心照料，5年來不離不棄，吳秀玉說，「先生以前很辛苦為這個家付出，現在換我回報他」。

苗栗縣長期照護管理中心也呼籲，當在照顧失能、失智或身心障礙家屬時，感到壓力大時，可善用1966長照專線，尋求社會資源並善用家庭或親友支應系統，來維持家庭的正常功能，千萬別讓沉重的照顧負擔集中在自己身上。

