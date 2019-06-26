酒後上路害騎士重摔傷腦　拘提不到被通緝！檢請求從重量刑

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▲桃園市陳姓男子去年8月酒後上路，失控車禍導致李姓騎士頭部重創。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年8月間與友人小聚喝了2瓶啤酒後上路，卻在路口撞上另一輛機車，導致李姓騎士頭部重創，送醫急救雖撿回一命，但醫師確診斷永久喪失語言功能與平衡能力；陳酒測值測得每公升0.44毫克，偵訊時也坦承酒駕，桃檢認為陳犯行明確26日偵結依公共危險罪嫌起訴並建請從重量刑。

檢警調查，39歲的陳姓男子去年8月5日上午7時許與友人在大溪區慈湖路小聚，期間喝了2瓶啤酒，下午2時許，陳騎機車離開，行經大溪區康莊路與金城路路口處時，失控撞上右側同向李姓騎士，雙方同時人車倒地，其中李姓騎士頭部重創，送醫急救幸運撿回一命，陳男酒測值為每公升0.44毫克。

桃檢查出，李男經過長期治療，因顱內出血合併腦中線移位與顱骨骨折，復健時出現語言能力喪失、活動平衡受損的重大傷害，醫院診斷證明，李雖沒有生命危險之虞，但受傷導致腦組織功能影響，將永遠無法回復，屬於重大事故傷殘。

桃檢偵訊時，陳坦承有酒駕犯行，根據警方提供現場監視器畫面、交通事故調查報告等證據佐證，認定事故發生主因是因陳酒駕行為造成李重傷，具有因果關係；陳男在事發時雖向警方自首坦承，但檢警偵查過程傳、拘都未到，經通緝才被查獲，至今也未與李達成和解，犯後態度難認良好，26日偵結依公共危險罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，若判刑確定依法可處1年以上、7年以下有期徒刑。

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