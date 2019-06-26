女藝人遭家暴！急赴警局聲請「保護令」　胞弟被控恐嚇、傷害罪嫌

▲女藝人再控弟弟家暴。（圖／翻攝當事人微博）

突發中心／台北報導

一名女藝人4月曾指控弟弟家暴，並報警處理。沒想到才相隔2個月又傳出弟弟朝家人施暴的事件，氣得女藝人26日前往派出所，聲請緊急保護令。

該名女藝人先前曾遭友人指控欠錢不還，負面新聞一件接著一件來！2個多月前，女藝人弟弟認為她啃老，2人進而發生肢體衝突，怒而出手毆打她，雙方鬧得不可開交，但事後女藝人決定大事化小、小事化無，不提出告訴。

據了解，女藝人弟弟先前曾申請職災，質疑款項遭母親挪為己用，感到相當忿忿不平。25日晚間8時許，女藝人弟弟飲酒後再度回憶起這件事，於是藉著酒意持拐杖刀、雨傘刀向母親追討金錢。

女藝人見狀，趕緊拿出辣椒水朝弟弟便是一陣猛噴，同時報警處理，待警方趕赴現場時，女藝人胞弟已進入房間內，而她與母親則呆坐客廳內，而後赴警局做筆錄；至於女藝人胞弟則在見到警方後，乖乖交出刀具。

但26日中午，女藝人見到弟弟又拿起酒瓶，擔憂自己與家人安全將受到威脅，再度報警處理，並前往警局聲請緊急保護令。

由於女藝人弟弟被控恐嚇、傷害直系血親尊親屬，自26日中午12時起便接受警方偵訊，稍早前已搭乘計程車離開派出所。根據保護令內容，若他再度出言恐嚇家人，將交由家事法庭處理。

▲女藝人胞弟稍早前已搭乘計程車離開警局。（圖／記者羅志華攝）

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