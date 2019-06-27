蔡英文「閉門座談」點名朱立倫　葉元之：只敢跟自己人取暖





▲葉元之表示，蔡英文像周芷若，「總是暗箭傷人」。（圖／翻攝自葉元之臉書粉專）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在黨公職閉門座談中提到，朱立倫在新北市長任內不願配合中央，推動社會住宅政策，被朱立倫辦公室26日晚間貼出數據回擊。對此，新北市議員葉元之27日酸說，朱立倫任內的社會住宅完工數是全國最多，蔡英文都當到總統了，卻只敢偷偷摸摸的「閉門座談」，想批朱立倫「可以光明正大的批」！

「蔡英文像周芷若，總是暗箭傷人。」葉元之27日在臉書上提到，朱立倫參訪金庸特展，點評政治人物，最讓人拍案叫絕的，是把蔡英文比成周芷若，被權力腐化，由正入邪的女魔頭。就像蔡英文在黨公職的閉門座談，批朱立倫「不配合社會住宅」，這就是一種暗箭傷人、不敢負責的小人行為。

葉元之說，朱立倫擔任新北市長任內，社會住宅完工數全國最多，引領了各縣市興建社會住宅的風氣。蔡英文都當到總統了，想批朱立倫可以光明正大的批，而不是因為怕被打臉，只敢偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的「閉門座談」，跟自己人取暖。

「每到選舉，蔡英文的講話就非常的『小人』。」葉元之說，就好像2011年，金溥聰跟蔡英文同時訪美，民進黨就說他是「蟑螂」、「來亂的」；蔡英文演講的時候聽到狗吠，又說「連狗都對馬英九有意見」。此外，2010年蔡英文跟朱立倫選新北市長時，批三環三線「買不起的大牛排」，等到自己當總統，居然記得6年前的舊怨，要行政院去卡新北市的捷運建設。「有這種周芷若總統，國民黨要像明教一樣，由最強的張無忌團結起來，『他強由他強，清風照大江』！」