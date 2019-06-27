柯文哲遺憾雙子星卡關　王世堅批：幫中資南海控股圍事

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日以有「國安疑慮」為由宣布駁回。對此，台北市議員王世堅27日在臉書批評，柯文哲的明知中資掌控南海控股，還幫業者施壓中央政府，根本變相幫得標的南海控股圍事。

王世堅認為，柯文哲多次挑釁中央政府，藉雙子星案轉移自己施政不力、毫無建樹的焦點，另一方面數落中央執政不力，攻擊與揶揄民進黨忙總統初選廢弛國家重大建設，變相幫中資南海公司說項，這是柯文哲的「一石二鳥」，明知中資掌控南海控股，還幫業者施壓中央政府，根本變相幫得標的南海控股圍事。

王世堅批評，兩周前柯文哲已被中共認證是最佳代言人，被國台辦公開讚賞，而柯文哲下周是雀躍要赴上海領賞，而雙子星正是中資眼中的肥肉，沒想到柯文哲與中資盤算著到口的肥肉，在經濟部謹慎下駁回，柯文哲因此腦羞成怒，才會有如此惡質的批評。

王世堅表示，柯文哲上任至今四年半，若要招標雙子星公司，準備作業與實質作業估算一年好了，而柯文哲荒廢三年半，什麼事都不做，突然想到沒任何成績，急忙拿雙子星案招標，竟是先花4千萬元找一家港資公司做投標文件，開標後又給了南海這家中資公司得標。

王世堅指出，柯文哲不斷宣稱經濟部審雙子星案拖延，刻意帶風向轉移焦點，今年1月底市府才送件經濟部，隨後正值過年，開工後南海前後補件7、8次之多，這完全是柯文哲未做好招標準備工作，也未徹底要求南海公司，才任南海前後補件補了4、5個月，柯文完是全幫南海中資公司說嘴護航。

考量到南海控股遭駁回後還要走行政訴訟流程，之後才能決定下一步是要重新招標還是第二順位得標廠商遞補，雙子星在柯文哲任內恐連動工都幾乎無望。

柯文哲27日受訪也感嘆說，比較可惜啦，以北門為中心的西區門戶計畫，北市府能做的幾乎都做，幾乎全部都完成，「就差一個雙子星，是一個遺憾吧。」

「本來要蓋好就要好幾年時間。」柯文哲表示，重大市政建設常常也不是一個任期可以蓋完，公宅從畫圖到蓋完要6年，常常市政是一棒接一棒，只是在我們任內努力做，盡量做。

柯文哲也說，還是要務實一點，要把台灣的整體利益跟人民最大福祉當作重大考量，「當然我個人做決定的時候，常常會想到這有沒有符合台灣的整體利益，或是否符合人民最大福利，但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想。」