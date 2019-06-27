「柯文哲成蔡英文刀下亡魂」　李正皓：下一刀必砍黃國昌

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日以有「國安疑慮」為由宣布駁回，外界質疑此舉為民進黨卡柯、抹紅的手段。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓27日批評，繼前行政院長賴清德後，總統蔡英文抹紅柯文哲，讓柯成為第二個刀下亡魂，下一刀則必砍向時代力量立委黃國昌。

李正皓於臉書指出，2020蔡英文是志在必得，先亂刀把賴清德砍到重傷後，「蔡英文的第二個刀下亡魂是柯文哲」。他指出，投審會以國安為由擋下南海控股的投資是高招！一來將柯文哲抹紅，讓大家認為柯文哲放水讓陸資投資雙子星，蔡英文才是台灣國安的守護者；二來讓柯文哲2019年招商全國第一的目標提前破功，因為他早在2018年底就誇下海口有雙子星的投資案，台北市一定全國第一，如今一切都成泡影。

李正皓預測，雙子星案後，蔡英文下一刀必砍向黃國昌，「昨日賴清德、今日柯文哲；今日柯文哲，明日黃國昌」，蔡英文用狠辣的手段正逐漸一統綠營的江湖，集結所有力量與國民黨大戰一場。

被質疑中央卡柯，行政院副院長陳其邁27日受訪時強調，「雙子星案在整個審議的過程，經過相當嚴謹專業的審查，因為整個投資案不管是從營運跟整個公司資金的狀況來看，它確實是有國安疑慮，相關部會已經過相當詳細的說明。我們認為雙子星涉及不管是捷運、高鐵和台鐵等這些重大交通基礎設施，所以自然而然行政院經濟部投審會在審查時，基於這些考量，經過審慎的評估才做了相當專業嚴謹的決定」。